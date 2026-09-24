Isavia fór ekki að lögum á þremur bílastæðum

Persónuvernd hefur sent frá sér niðurstöður frumkvæðisathugunar á vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við rafræna vöktun á bílastæðum fimm innanlandsflugvalla, sem allir eru reknir af dótturfélagi Isavia, Isavia innanlandsflugvöllum ehf. Segir Persónuvernd að á þremur flugvallanna hafi merkingar og fræðsla um rafræna vöktun á bílastæðum ekki verið samkvæmt lögum. Í kjölfarið voru hins vegar gerðar úrbætur og félagið er ekki lengur brotlegt.
Athugunin hófst í mars á síðasta ári en þá var meðal annars höfð til hliðsjónar kvörtun sem Persónuvernd barst í september 2024, og laut meðal annars að því að fram færi rafræn vöktun á bílnúmerum til grundvallar gjaldtöku á opnu bílastæði Reykjavíkurflugvallar og Akureyrarflugvallar, án viðhlítandi merkinga sem gæfu vöktunina til kynna.
Persónuvernd óskaði eftir margvíslegum upplýsingum frá Isavia innanlandsflugvöllum vegna athugunarinnar, meðal annars upplýsingum um rafræna vöktun á bílastæðum flugvallanna. Jafnframt var óskað eftir skjáskotum úr öllum eftirlitsmyndavélum sem til staðar væru á flugvöllum félagsins sem sýndu sjónsvið hverrar myndavélar, auk yfirlitskorts yfir bílastæði hvers flugvallar þar sem merkt væri inn á staðsetning allra myndavéla.
Beindist athugunin að því hvort merkingar um rafræna vöktun væru á öllum þeim svæðum sem vöktunin næði til; hvort hinum skráðu væri gert viðvart um vöktunina áður en þeir færu inn á vaktað svæði og hvort fræðsla til hinna skráðu uppfyllti kröfur laga.
Þau stærstu
Athugunin beindist að stærstu og umsvifamestu innanlandsflugvöllunum, Reykjavíkurflugvelli, Akureyrarflugvelli, Egilsstaðaflugvelli, Ísafjarðarflugvelli og Sauðárkróksflugvelli.
Í niðurstöðu Persónuverndar er gerð ítarleg grein fyrir þeim gögnum sem bárust frá Isavia innanlandsflugvöllum vegna rafrænnar vöktunar á bílastæðum þessara fimm flugvalla.
Vildi félagið meina að merkingar um rafræna vöktun á bílastæðunum væru í öllum tilfellum í samræmi við persónuverndarlög. Sagði félagið að merkingarnar væru ekki samræmdar en til stæði að bæta úr því.
Þessar upplýsingar voru veittar Persónuvernd í apríl 2025 en í desember sama ár, eftir athugasemdir Persónuverndar við aðstæður á þremur flugvallanna, upplýstu Isavia innanlandsflugvellir að merkingar um rafræna vöktun hefðu verið samræmdar á bílastæðum allra flugvallanna, að Sauðárkróksflugvelli undanskildum. Þar hefðu eftirlitsmyndavélar verið fjarlægðar og færi því engin rafræn vöktun þar fram í dag.
Var því einnig komið á framfæri að bætt hefði verið við merkingum á Akureyraflugvelli þannig að nú væri varað við vöktuninni áður en komið væri inn á hið vaktaða svæði. Á Ísafjarðarflugvelli hafi eldri merkingar verið fjarlægðar og nýjum komið fyrir og þær staðsettar þannig að hinum skráðu væri gert viðvart um rafræna vöktun með fullnægjandi hætti áður en komið væri inn á hið vaktaða svæði. Einnig hafi merkingu verið bætt við í glugga flugstöðvarbyggingarinnar, við annan innganginn, sem vísaði út að bílastæðunum.
Lög
Það er niðurstaða Persónuverndar að þegar athugunin hófst, í mars 2025, hafi merkingar og fræðsla um rafræna vöktun á bílastæðum á Reykjavíkurflugvelli og Egilsstaðaflugvelli verið í samræmi við skyldur Isavia innanlandsflugvalla, samkvæmt persónuverndarlögum og Evrópureglum.
Hins vegar hafi skort á að einstaklingum sem sæta áttu rafrænni vöktun á bílastæðum við flugvelli félagsins á Akureyri, Ísafirði og Sauðárkróki, væri gert viðvart um, áður en þeir hafi komið inn á hið vaktaða svæði eða vöktun hófst, að rafræn vöktun færi fram á bílastæðum flugvallanna.
Á Akureyrarflugvelli hafi skort viðvörun um númeraplötuvöktun áður en ekið var inn í sjónsvið myndavélarinnar og á Ísafjarðarflugvelli og Sauðárkróksflugvelli skort á að viðvaranir um almenna myndavélavöktun væru staðsettar áður en komið var inn í sjónsvið myndavélanna. Þá hafi jafnframt skort á að hinum skráðu væru veittar upplýsingar um hver væri ábyrgðaraðili vöktunar á Ísafjarðarflugvelli og Sauðárkróksflugvelli og hvar mætti fá nánari fræðslu um hana. Á Akureyrarflugvelli hafi slíkar upplýsingar verið veittar, en ekki fyrr en eftir að komið var inn á hið vaktaða svæði.
Er það niðurstaða Persónuverndar að þar sem þetta var raunin á flugvöllunum á Akureyri, Sauðárkróki, og Ísafirði, þegar athugun stofnunarinnar hófst, hafi Isavia innanlandsflugvellir með þessu ekki sinnt skyldum sínum, samkvæmt lögum um persónuvernd og Evrópureglum, við fræðslu til þeirra sem þurftu að sæta hinni rafrænu vöktun á bílastæðum flugvallanna.
Fræðslan hafi verið efnislega ófullnægjandi á Ísafjarðarflugvelli og Sauðárkróksflugvelli. Þá hafi slík fræðsla ekki verið veitt tímanlega á Akureyrarflugvelli. Loks hafi merkingar á Akureyrarflugvelli, Ísafjarðarflugvelli og Sauðárkróksflugvelli ekki verið staðsettar á þann hátt að hinum skráðu væri gert viðvart um vöktunina áður en þeir fóru inn á vaktað svæði. Isavia innanlandsflugvellir hafi því ekki sýnt fram á að hafa, á þeim tíma sem athugunin hófst, tryggt gagnsæi við þessa vinnslu persónuupplýsinga og í samræmi við persónuverndarlög og Evrópureglur.
Úrbætur
Persónuvernd segir hins vegar að eftir þær úrbætur sem gerðar hafi verið við merkingar á og við bílastæði flugvallanna á Akureyri og Ísafirði og að rafrænni vöktun hafi verið hætt á Sauðárkróki, þá uppfylli Isavia innanlandsflugvellir nú skyldur sínar, samkvæmt persónuverndarlögum og Evrópureglum, um merkingar og fræðslu um hina rafrænu vöktun á umræddum bílastæðum.
Þar af leiðandi þótti ekki tilefni til að sekta Isavia innanlandsflugvelli en Persónuvernd veitti þó félaginu áminningu vegna brota þess á lögum um persónuvernd.