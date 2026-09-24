Íbúum brugðið er 16 ára unglingur ók Hopp-bifreið á ofsahraða í gegnum Setbergið með lögregluna á eftir sér

Íbúum í Setberginu í Hafnarfirði brá verulega síðdegis í gær þegar lögregla veitti Hopp-deilibíl eftirför í hverfinu og um tíma var báðum ökutækjum ekið á öfugum vegarhelmingi á miklum hraða. Telja þeir mikla mildi að ekki hafi farið verr og telja ljóst að hættuástand hafi skapast. Umræður um málið eiga sér stað í íbúahópi Setbergsins á Facebook.
Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í samtali við DV að lögregla hafi ætlað að hafa afskipti af ökumanni Hopp-bifreiðar síðdegis í gær, en sá sinnti engum stöðvunarmerkjum og því hófst eftirför. Ók ökumaðurinn mjög greitt um Lækjargötu í Hafnarfirði og svo inn í Setbergshverfið þar sem hann stöðvaði loks bílinn. Þegar lögregla hafði uppi á ökumanni kom í ljós að um 16 ára dreng var að ræða sem var að aka bílnum réttindalaus. Þurfti því að hafa samband við forráðamenn og barnavernd. Skúli segir að eins þurfi að leita skýringa á því hvernig þetta ungur drengur gat tekið bílinn á leigu, en girða þurfi fyrir slíkt svo þetta endurtaki sig ekki.
Tekur Skúli fram að ábyrgðin liggi hjá drengnum sem hann vonar að hafi nú lært sína lexíu.
„Það er náttúrulega 30 km hámarkshraði í þessum hverfum og hann keyrir langt, langt yfir þann hraða sem er algjört ábyrgðarleysi af hans hálfu. Ég veit ekki hvort það sé endilega honum að kenna að ekki fór illa, þarna hefði náttúrulega geta orðið óhapp.“
Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri HOPP Reykjavík, segir að þegar notendur HOPP brjóta landslög sé um lögreglumál að ræða og Hopp geti ekki tjáð sig um einstaka mál sem til rannsóknar eru. Á almennum nótum nefnir hún þó að ef notendur villa á sér heimildir, svo sem um aldur, til að nýta þjónustu fyrirtækisis þá sé um skjalafals að ræða.
Um 100 deilibílar eru nú í umferð og geta ferðir verið allt að þúsund á degi hverjum. Langflestar ferðir eru farsælar og tilvikin fá þar sem út af bregður. Þegar notendur Hopp brjóta gegn skilmálum fyrirtækisins mega þeir reikna með sektargreiðslum allt að 250 þúsund krónum en Kristín Hrefna bendir á að ef um alvarlegri tilvik er að ræða, þar sem tjón verður sem er ekki dekkað af tryggingum fyrirtækisins, þá lendi kostnaðurinn alfarið á brotlegum notendum.
Hopp er einkafyrirtæki sem býður upp á almenningssamgöngur. Fyrirtækið er í miklum vexti og notendum fjölgar hratt. Því fylgja áskoranir.
„En við tökum þeim glöð og reynum að gera það með bros á vör“
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Hopp-deilibílum er ekið með háskalegum hætti. Fyrr í þessum mánuði veitti lögregla Hopp-bifreið eftirför frá Lágmúla upp í Víðidal. Ökumaður var í annarlegu ástandi og ók utan í að minnsta kosti fjóra bíla á meðan eftirförinni stóð. Karlmaður grunaður um innbrot í Efstaleitisapótek flúði vettvang á Hopp-bifreið í byrjun júlí og ók með glæfralegum hætti, meðal annars á göngustígum í Fossvogi og yfir göngubrú, með lögregluna á eftir sér.