Hin íslenska Marketa greinir frá síðasta verkefninu með Glen Hansard áður en hann lést sviplega

Tékknesk-íslenska tónlistarkonan Marketa Irglová greinir frá síðasta tónlistarverkefninu sem hún og hinn írski Glen Hansard unnu að áður en hann lést sviplega í mótorhjólaslysi á þessu ári. Marketa og Glen unnu saman óskarsverðlaun árið 2007.
Írski miðillinn Goss greinir frá þessu.
Um er að ræða söngleik byggðan á írsku kvikmyndinni Waking Ned Devine frá árinu 1998. Hann verður settur á svið í Lyric Theatre í Belfast á næsta ári.
„Þetta er saga sem býr yfir mikilli hlýju, húmor og manneskjuleika. Ég hlakka til að vekja næsta kafla hennar til lífsins í gegnum söng og fagna um leið þeim anda sem hefur gert hana svona elskaða,“ segir Marketa.
Glen Hansard lést sviplega í mótorhjólaslysi þann 29. júlí síðastliðinn, 56 ára gamall. En hann var einn af dáðustu tónlistarmönnum eyjunnar grænu. Marketa, sem hefur búið lengi á Íslandi, lék með honum í kvikmyndinni Once og unnu þau saman óskarsverðlaun fyrir lag úr henni, „Falling Slowly.“
„Markéta og Glen sömdu frábæra tónlist og við David Hein höfum unnið náið saman að því að tryggja að sagan sé snertandi, leikræn og – mikilvægast af öllu – skemmtileg,“ segir John Doyle, tónlistarstjóri söngleiksins. „Ég veit að Glen var mjög ánægður með að sýningin okkar skyldi hefja vegferð sína í Belfast, og það eina sem ég vona núna er að við sínum honum sóma.“