Foreldrar Sólons fara fram á skýrslutökur fyrir dómi – Kanna grundvöll að skaðabótamáli gegn Icelandair

Foreldrar Sólons heitins Guðmundssonar, flugmanns hjá Icelandair, sem féll fyrir eigin hendi 25. ágúst 2024, hafa lagt fram beiðni fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur um skýrslutökur fyrir dómi til að varpa ljósi á samskipti milli Sólons og Icelandair síðustu dagana fyrir andlát hans. Þetta herma heimildir DV.
Foreldrar Sólons hafa haldið því fram að Sólon hafi átt flekklausan feril hjá flugfélaginu en hafi verið þvingaður til að segja upp störfum á fundi með fulltrúum fyrirtækisins í kjölfar þess að nafnlausar kvartanir bárust félaginu um meinta ofbeldishegðun hans í garð samstarfskvenna. Að sögn foreldranna má rekja málið til kerfisbundins eineltis og rógburðar af hálfu tiltekins samstarfsfólks sem hafi byrjað í kjölfar sambandsslita seint á árinu 2023 og staðið óslitið fram á mitt árið 2024.
Krafist er skýrslutöku yfir aðilum sem áttu samskipti við Sólon til að fá fram ábyrgð og tildrög þess að honum var gert að láta af störfum hjá Icelandair. Með þessu hyggjast foreldrar Sólons kanna grundvöll að skaðabótamáli gegn Icelandair. Krafan var tekin fyrir hjá Héraðsdómi Reykjavíkur fyrr í vikunni en dómari hefur ekki tekið afstöðu til hennar.
Lögmaður foreldranna, Sævar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður, vill ekki tjá sig um málið að öðru leyti en því að það sé í ferli hjá dómstólum.