Hættulega auðvelt að nálgast ólöglegt þyngdartapslyf á Íslandi – „Ég skal adda þér inn í grúbbu“

Undanfarið hefur peptíðlyfið Reta eða Retatrutide verið sérstaklega áberandi í umræðunni. Það er mjög auðvelt að finna söluaðila, verðlista og umsagnir, þrátt fyrir að um sé að ræða ólöglegt lyf sem hefur ekki verið samþykkt af lyfjayfirvöldum, hvorki hérlendis né erlendis.
Yfirvöld og heilbrigðisstarfsfólk hafa varað við notkun ólöglegra peptíða og kom upp nýlega tilfelli í Ástralíu þar sem vélinda manns rifnaði eftir notkun lyfs sem hann hélt að væri Reta.
Það er vert að taka fram þegar talað er um „Retatrutide“ og fólk segist vera á „Reta“ þá er lyfið enn bara á tilraunastigi og hefur ekki fengið markaðsleyfi frá bandarísku lyfjastofnuninni, FDA, eða öðrum lyfjayfirvöldum. Eina leiðin til að nálgast raunverulegt Reta er í gegnum klínískar rannsóknir. Ólöglegu lyfin sem eru til sölu eru seld sem „retatruide“, en ekki er hægt að tryggja að þau innihaldi rétt efni eða magn, hvað þá gæði efnisins. Lyfjastofnun Íslands hefur varað við notkun þeirra og sagði Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði við Háskóla Íslands, ekki að ástæðulausu að heilbrigðisstarfsfólk vari við notkun peptíða í samtali við Morgunblaðið í júní.
Í sömu umfjöllun í Morgunblaðinu var rætt við vaxtaræktariðkandann Viktor Snær Oliversson.
„Ég hugsaði að ef ég gæti fundið leið til að vera ekki svangur og pirraður þá væri ég til í að prófa það. Reta er bara Ozempic á sterum,“ sagði hann.
Björn sagði að það væri mikilvægt að „taka til í orðanotkuninni“ við notkun slíkra efna. Benti hann á að dæmi séu um dauðsföll erlendis af völdum lyfjanna þar sem fólk notar lyfin án eftirlits.
„Ef þú ert að sprauta þig með einhverju efni sem á annaðhvort að veikja eða styrkja ónæmiskerfið þitt og það er ekkert ójafnvægi í gangi sem búið er að staðfesta með rannsóknum, þá getur það verið stórhættulegt og haft margvíslegar alvarlegar afleiðingar. Ef efnið er ekki nógu hreint getur þú hreinlega fengið lífshættulega sýkingu sem getur jafnvel dregið þig til dauða,“ sagði Björn og bætti við að varanlegur líffæraskaði geti komið fram mörgum árum síðar.
Fyrr í september fjallaði The Guardian um slíkt tilfelli þar sem karlmaður í Ástralíu endaði á sjúkrahúsi eftir að hafa sprautað sig með lyfi sem hann taldi vera retatrutide. Hann fékk svo svakaleg uppköst að það kom rifa á vélinda hans, sem er lífshættulegt.
Ástralska lyfjastofnunin, TGA, rannsakaði efnið sem hann notaði og kom í ljós að það innihélt ekki retatrutide, heldur semaglutide, og meira að segja átta sinnum hærra magn en er í samþykktum semaglutide-lyfjum, eins og Ozempic og Wegovy.
The Guardian greinir frá því að þetta sé alls ekki eina tilfellið. Heilbrigðisyfirvöld Viktoríufylkis í Ástralíu hafa fengið sex tilkynningar um bráðan lifraskaða eftir notkun lyfja sem voru seld sem „retatrutide.“
RÚV fjallaði um peptíð í mars og ræddi við Gunnar Þór Geirsson, lækni og formann Félags íslenskra heimilislækna. Hann sagði notkun peptíða afar varasama og að þau geti haft áhrif á hormónajafnvægi og áhrifin gætu orðið langvarandi.
Vinsæl hérlendis
Það virðist vera mikil eftirspurn eftir peptíðum hérlendis. Mbl greindi frá því í ágúst að tollgæslan hefur haldlagt um 14 þúsundir einingar af ólöglegum peptíðum frá árinu 2025.
Peptíð hafa einnig verið mjög áberandi í umræðunni á Facebook og er fjöldi færslna um lyfin í Beauty Tips, sem er stór hópur kvenna á öllum aldri, sér í lagi ungra kvenna og unglingsstúlkna.
Í einu innleggi frá því í sumar spyr kona um peptíð og fékk svarið: „Ef þú vilt þá máttu senda mér skilaboð og ég skal adda þér inn í grúbbu þar sem er mikil fræðsla um þetta peptíð og fleiri.“
Önnur gaf langt og ítarlegt svar, mætti frekar kalla það metnaðarfulla söluræðu um „kosti“ Reta. Hún hélt því fram að ólöglega lyfið væri ekki aðeins grennandi heldur gæfi manni líka aukna orku og jafnari blóðsykur.
„Hverjum langar ekki i allt þetta hehe,“ sagði hún að lokum ræðunnar.
Hún birti aðra athugasemd þar sem hún sagðist vita um „mjög gott Reta í góðum gæðum og er gæðaprófað.“
Nokkrar spurðu hvar lyfið sé gæðaprófað og fengu ekki svar frá viðkomandi, en það var ein sem sagði: „Hvergi, því þetta er ólöglegt.“
„Athugið, Reta er enn ekki komið á markað, lyfið er enn á tilraunastigi svo þetta er svartamarkaðs sala. Svo farið varlega!“
„Þetta er jafnólöglegt og kókaín. Þú veist ekki hvaðan efnið sem þú kaupir kemur eða hvað er í því þar sem þú ert að kaupa þetta af ókunnugu fólki á netinu.“
Yfir 70 athugasemdir hafa verið ritaðar við færsluna og fékk hún meðal annars ábendingu um Instagram-síðu sem selur peptíð á höfuðborgasvæðinu.
Í ágúst var lyfið aftur til umræðu í hópnum og í þetta sinn var bent á Instagram-síðu þar sem seljandinn er á Suðurnesjum. Í highlights má finna verðlistann og kemur fram að áhugasamir eigi að hafa samband í gegnum Telegram, en samskiptaforritið hefur verið notað fyrir fíkniefnakaup og -sölu hérlendis um árabil.
Í annarri umræðu í hópnum um peptíð sagði ein kona að kærasti hennar væri á lyfinu, að hann kaupi í gegnum gerviprófíl á Facebook og borgi alltaf með seðlum. „Svo hann veit ekki einu sinni hvað einstaklingurinn heitir,“ segir hún.
Það er ljóst að peptíð eru komin til landsins og að erfitt er að ná utan um notkun þeirra. „Ég myndi segja að peptíðin séu bara ákveðin bylting í bransanum,“ sagði Viktor við Mbl í júní og sagði að „allir og amma þeirra“ noti Reta í dag.