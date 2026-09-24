Björn Leví segir Guðmund Inga beittan ofbeldi: „Þeim sem finnst hótanir ekki vera ofbeldi verða bara að rífast við orðabókina um það“

Björn Levi Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata, segir að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra Flokks fólksins, hafi verið beittur ofbeldi þegar þrýst var á hann að segja af sér sem ráðherra í janúar síðastliðnum.
Fyrr í dag voru birt skilaboð sem Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir, þáverandi aðstoðarmaður Guðmundar Inga, sendi honum í janúar. Þar segir að Guðmundur Ingi sé með tvo valkosti:
„En fyrst svona er komið þá er hægt að fara tvær leiðir – tilkynna veikindaleyfi og að þú snúir til baka á Alþingi þegar þú hefur heilsu til eða fara í stríð. Seinni leiðin verður engum til hagsbóta, hvorki þér né flokknum og gæti verið okkur öllum erfið,“ segir í skilaboðum Guðbjargar Ingunnar til Guðmundar Inga.
Sjá einnig: Þetta eru skilaboðin sem Guðmundur Ingi fékk:„Ég hafði enga orku í að vera í stríði“
Björn Leví segir í færslu á Facebook að fólk trúi því ekki þegar hann lýsir reynslu sinni af þinginu, hvernig starfsumhverfið sé ákveðið ofbeldi:
„Hér getur vissulega verið um mismunandi skilning á því hversu sterkt orðið "ofbeldi" er - ég hef mína skilgreiningu á því orði úr orðabókinni og skilgreiningu alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar - þannig að þegar ég segi "ofbeldi" þá á ég við skilgreiningar sem falla innan þeirra marka,“ segir hann.
„Þetta er ofbeldi. Hættu eða stríð. Hótanir eru ofbeldi. Þeim sem finnst hótanir ekki vera ofbeldi verða bara að rífast við orðabókina um það.“
Björn Leví segir að þetta séu ekki „mismunandi upplifanir“: „Þetta er ofbeldi. Hversu kurteisislega sem þetta er meint, þá er þetta ofbeldi. Ég hef unnið með Guðmundi Inga, hann er einlægur í sinni vinnu og þarna er hann beittur ofbeldi.“
Þá segir hann að það sé svakalega, leggur hann sérstaka áherslu á orðið svakalega, mikið af hótunum sem ganga á milli fólks á þingi:
„Ég hef séð ljúfustu manneskju þingsins reka fingurinn næstum í nefið á ráðherra frammi á göngum með tilheyrandi ógnandi látbragði. Ég hef heyrt þingmann segja "ég er í þingflokki með öryrkjum" eins og ekkert sé óeðlilegra. Svo hef ég auðvitað heyrt það sem fór fram á Klausturbar, sem var alveg stiginu ofar en það sem gengur og gerist almennt í þingstörfunum. Nokkrum ofbeldisstigum ofar réttara sagt,“ segir Björn Leví.
„Allavega - þeir sem eru hinu megin við þessa hótun ættu að íhuga stöðu sína alvarlega. Mjög alvarlega.“