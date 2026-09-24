Bílstjóri burðardýra í gæsluvarðhaldi – Breytti um nafn á Íslandi

Landsréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Reykjaness þess efnis að maður sæti áframhaldandi gæsluvarðhaldi til 15. október.
Maðurinn, sem er erlendur, var framseldur til landsins í marsmánuði síðastliðnum og hefur síðan þá setið óslitið í gæsluvarðhaldi hér á landi. Máilð varðar rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum á umfangsmiklum fíkniefnabrotum. Úr úrkskurðinum sem birtur er á vefsíðu dómstólanna hafa margvíslegar upplýsingar verið afmáðar en þar segir að fyrir liggi sönnunargögn og framburðir vitna um að sakborningurinn hafi fylgt og ekið flytjendum fíkiefna, svokölluðum burðardýrum, á flugvöllinn á ótilteknum stað erlendis, á leið sinni til Íslands. Burðardýrin fluttu samtals 5 kg af kókaíni til landsins. Um er að ræða tvö mál og enduðu bæði málin með því að burðardýrin hlutu dóma hér á landi fyrir aðild sína að málunum.
Á meðan rannsókn málsins stóð breytti maðurinn um nafn. Segir í hinum þrautritskoðaða úrskurði að hann hafi breytt nafni sínu úr X í Y.
Í aðdraganda að framsali mannsins hingað til lands voru framkvæmdar samræmdar rannsóknaraðgerðir á Íslandi og í þremur öðrum ótilgreindum (afmáð) löndum með stuðningi frá Europol og Eurojust. Voru 11 manns handtekin á Íslandi í aðgerðunum og framkvæmdar fjölmargar húsleitir. Umræddur maður var einn hinna handteknu en fyrir lát handtökuskipun á hann.
Hann var síðan ákærður í sumar fyrir að hafa tvisvar staðið að skipulagningu og framkvæmd innflutnings fíkniefna hingað til lands. Maðurinn hefur neitað sök en aðalmeðferð í málinu verður þann 7. október við Héraðsdóm Reykjaness.
Í röksemdum ákæruvaldsins fyrir áframhaldandi gæsluvarðhaldi segir að maðurinn sé undir rökstuddum grun um að hafa gerst sekur um brot sem fangelsisrefsing liggur við. „Telur sóknaraðili verulega hættu á að varnaraðili muni reyna að komast úrlandi eða leynast ellegar koma sér með öðrum hætti undan málsókn eða fullnustu refsingar gangi hann laus
á meðan mál hans er til meðferðar hjá dómstólum,“ segir ennfremur.
Maðurinn mótmælti gæsluvarðhaldinu og til vara óskaði hann þess að vera frekar settur í farbann. En niðurstaðan er gæsluvarðhald til 15. október.
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