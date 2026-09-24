Barnastjarnan sem lék Sollu Stirðu gerbreytti um stefnu í lífinu – Svona lítur hún út í dag

Barnastjarnan Julianna Rose Mauriello, sem í mörg ár fór með hlutverk Sollu Stirðu í barnaþáttunum um Latabæ, hefur gerbreytt um stefnu í lífinu. Mauriello er nú orðin 35 ára og starfar með einhverfum börnum.
Miðillinn Ladbible greinir frá þessu.
Latibær, eða LazyTown eins og það hét á ensku, er án vafa best heppnaða íslenska útflutningsvaran þegar kemur að barnaefni. Alls voru framleiddir 78 þættir á árunum 2004 til 2014. Mauriello, lék Sollu í fyrstu 54 þáttunum og er sennilega sú sem er mest þekkta andlit persónunnar og vann meðal annars BAFTA verðlaun fyrir hlutverkið.
Margar barnastjörnur halda áfram að leika, eða þá fara út á ógæfubrautina vegna allt of mikillar athygli í æsku. En Mauriello fór allt aðra leið en flestar barnastjörnur.
Mauriello er í dag orðin 35 ára gömul og starfar með einhverfum börnum. Hún lærði iðjuþjálfun við Columbia háskóla, sem er einn af virtustu háskólum Bandaríkjanna, og sérhæfði sig í iðjuþjálfun barna. Hún býr nú í Culver City í Kaliforníufylki.
Hún vinnur einkum með börnum með svokallaðan skynúrvinnsluvanda, það er börnum sem eiga til dæmis erfitt með ákveðin hljóð, snertingu við tiltekin efni eða vatn.
Mauriello hefur ekki alveg slitið sig frá Íslandi, því að hún dvaldi hér svo lengi og svo ung að hún getur talað íslensku. En þættirnir um Latabæ voru eins og flestir vita teknir upp í Garðabæ.