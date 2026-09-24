Auður segir sögu Kristínar systur sinnar sem var myrt 31 árs á heimili sínu: „Þetta tók á og hefur tekið drjúgan tíma“

„Mér finnst systir mín eiga það skilið að hennar rödd heyrist og gleymist ekki. Hún barðist alla tíð við að litið væri á hana og aðra fatlaða til jafns við aðra í þjóðfélaginu,“
segir Auður Friðgerður Thorlacius Halldórsdóttir um systur sína Kristínu. Kristín var aðeins 31 árs þegar hún var myrt 13. september 1986 á heimili sínu í Sjálfsbjargarhúsinu í Hátúni 12 í Reykjavík. Gerandinn fékk átta ára dóm. Málið fékk litla umfjöllun á sínum tíma og hefur aldrei verið rifjað upp í fjölmiðlum líkt og oft er gert með sakamál fyrri áratuga. Auður telur það að mörgu leyti vera vegna þess að Kristín var fötluð og líf fatlaðra einstaklinga minna metið en þeirra sem heilbrigðir eru líkamlega.
Nýlega gaf Auður út bókina Eftir standa orðin, Lífshlaup og lífslok systur minnar. Þar tvinnar Auður saman skrif sem Kristín var byrjuð á og áttu að verða að bók við eigin orð og minningar sínar um systur sína og áfallið við að missa hana. „Þetta tók á og hefur tekið drjúgan tíma, þetta er afraksturinn. Blessuð sé minning Kristínar systur minnar.“
Fannst systir sín ekki eiga að fá neina fyrirgreiðslu
Við byrjum viðtalið á upphafinu, barnæskunni og uppeldinu. Systurnar voru tvær, aldar upp á heimili foreldra þeirra, Guðrúnar Önnu Thorlacius og Halldórs Geirs Halldórssonar, í Fossvogi og bjó amma þeirra hjá þeim. „Amma kenndi systur minni að lesa og svo kenndi hún mér að lesa og eða ég lærði það sjálf hjá henni fjögurra ára gömul. Við áttum mjög góða æsku með fullt af dýrum í kringum okkur.“
Kristín var tveimur og hálfu ári eldri en Auður. Mjög snemma var hún greind með CP hreyfihömlun (e. Cerebral palsy). „Hún var spastísk eins og það var kallað. Hún gat ekki haft stjórn á neinum hreyfingum, var ekki í hjólastól eða með önnur hjálpartæki, heldur svona slettist áfram þegar hún gekk og höfuðið var alltaf á ferðinni,“ segi Auður.
Skólaganga Kristínar gekk brösuglega þó hún hafi gengið vel í fyrstu. Hún fór í sérkennslu hjá Ólöfu einkakennara í Blönduhlíð og síðan á Eiríksgötu hjá Jóhönnu einkakennara. „Þar fékk hún alveg ágætis kennslu en það vantaði alltaf að hitta aðra krakka. Hún var oft leið heima því hún kynntist engum öðrum krökkum, það var aðallega bara ég og Jón, sem bjó nálægt. Okkar fjölskylda bjó nokkuð afskekkt við skógræktina neðst í Fossvogi. Borgarspítalinn fyrir ofan, það var ekki búið að byggja neitt þarna á þessum tíma, fá hús þarna í kring. Við tókum strætó og hún fékk leigubíl mjög oft eftir að hún byrjaði í Hlíðaskóla. Raggi Bjarna var stundum að keyra hana á leigubíl og henni fannst það voða skemmtilegt.“
Beðin um að lýsa Kristínu systur sinni segir Auður: „Hún var mjög fylgin sér og ákveðin og það var það sem kom henni mjög áfram. Ég man eftir að þegar hún kom í Hlíðaskóla þá erum við að þrasa á ganginum eins og systur gera. Ég gaf henni ekkert eftir, fannst við jafnfætis einhvern veginn. Þá kom skólastjórinn og skammaði mig fyrir að vera að tala svona við systur mína. Og ég var svo móðguð af því að hún var nýbúin að tala svona við mig og mér fannst hún ekkert eiga neitt inni. Og ég sá hana ekkert þannig að hún ætti eitthvað að fá einhverjar fyrirgreiðslur.“
„Svo gat hún komið og sest inn í eldhús þegar ég var að vaska upp og sagt: „Ég þarf ekki að vaska upp af því ég er fötluð.“ Og þá var ég náttúrlega alveg brjáluð. Svo náttúrlega fékk ég oftar skammir af því ég var háværari. Það var bara þannig.“
Kristín notaðist við venjuleg heyrnartæki sem barn en fékk sérhæfðari þegar hún var komin í menntaskóla. „Og hún kemur heim og segir: „Vitið þið hvað gerðist í dag í tíma? “ Af því það var alltaf búið að ganga svo illa hjá henni í stærðfræði og fleira. „Kennarinn, hann stendur við töfluna og hann er að tala.“ „Já, auðvitað er hann að tala, hann er að útskýra,“ svaraði ég „Já, ég vissi það ekki.“ Þá var Kristín búin að fara í gegnum allan grunnskólann án þess að heyra í kennaranum við töfluna.“
Sætt og súrt með eiginmanni í hálfa öld
Auður gekk í Hlíðaskóla og fór því næst í Menntaskólann við Hamrahlíð og Kennaraháskólann.
„Síðan tekur lífið við, maður hittir einhvern gæja og hann heitir Jens Sigurðsson og við erum búin að vera saman síðan 1975. Við eigum fimm börn, þrjá syni og tvær dætur, og tvo fóstursyni sem við tókum að okkur þegar systir Jens lést úr krabbameini um 1990. Þeir voru búnir að vera mikið hjá okkur í hennar veikindum og hafa alltaf litið á okkur sem bónusforeldra. Annar þeirra er 14 árum yngri en ég, hinn jafn gamall elsta syni mínum og þeir ólust meira og minna upp saman. Við vorum hvort sem er með svo stórt heimili og það munaði ekkert fyrir okkur. Þarna vorum við búin að takast á við alls kyns áskoranir, súrt og sætt. Við tókum þátt í lífsgæðakapphlaupinu eins og flestir en við endurtekin áföll hættum við að hlaupa og endurmátum líf okkar og fylgdum betur eftir því sem gefur lífinu betri lit.“
Búskapur hjónanna hófst í Kópavogi, fluttu þau síðan í Hafnarfjörð þar sem Auður, sem er grunn- og framhaldsskólakennari, kenndi í Lækjarskóla í 12 ár áður en fjölskyldan flutti á Hvolsvöll. Eiginmaðurinn skipti um vinnu og þar sem vantaði smíðakennara í grunnskólann tók Auður það starf að sér, enda einnig smíðakennari.
„Við ætluðum að vera þar í eitt ár af því ég fékk leyfi frá Lækjarskóla. Svo ákvað ég að fá leyfi í annað ár. Þetta var 1993 til 1995 og þarna er ég ennþá. Erum reyndar flutt frá Hvolsvelli og yfir í Fljótshlíðina þar sem við eigum hús hjá Kaffi Langbrók.“
Auður sem er fædd 1957 hætti að vinna 2022 þá 65 ára. Aðspurð um hvort hún hafi ekki viljað vinna til sjötugs segir Auður: „Ég sá að það er ekki vinnan sem stendur eftir þegar upp er staðið, þakkirnar liggja ekki þar heldur í kringum fjölskylduna. Það voru að koma fleiri barnabörn, það fæddust tvíburar og og annar drengur og ef mann langar til þess að sinna barnabörnunum verður maður að gefa sér tíma í það. Ég er líka með verslun sem ég stofnaði með dætrum mínum eftir að ég hætti að vinna sem heitir Taubleyjur.is.Við hjónin sinnum líka tónlistaráhuga með kórstarfi og spilum í hljómsveitum. Þannig að ég stoppa ekkert voðalega mikið í lífinu. Sérstök staðreynd um mig er að ég er búin að vera með barn í grunnskóla í samfellt 32 ár þar sem ég hef mætt á foreldrafundi, það hefur aldrei orðið hlé. Stundum hef ég þurft að taka viðtal við sjálfa mig af því ég hef verið umsjónarkennari í litlum skóla, Hvolsskóla.“
Kristín átti draum um að mennta sig
Kristín var eldklár og átti þann draum að mennta sig. „Í bókinni kemur fram að Kristín átti að fara í Höfðaskóla en hún féll á gáfnaprófinu af því hún var of gáfuð.“ Hún sótti tíma í Heyrnleysingjaskólanum, einhverja tíma í dagdeild Menntaskólans við Hamrahlíð og fór síðan í Öldungadeild MH. Kristín fór líka í hússtjórnarskóla og heimavist á Löngumýri enda flink í höndunum að sögn Auðar. „Þar gerði hún mikið í höndunum og saumaði púða og alls konar dót, miklu meira en ég. Ég eirði ekki eins mikið við svoleiðis þó ég sé smíðakennari. Hún var til dæmis látin sitja afsíðis á matmálstímum í Hlíðardalsskóla af því að hún missti mat niður. Hún upplifði mikla niðurlægingu við það.“
Í bókinni er draumi Kristínar lýst þar sem hana dreymdi Auði í grænum kjól og Kristín vildi einnig fá grænan kjól. Þegar Kristín vaknaði spurði hún móður þeirra hvað draumurinn þýddi: „Þetta er eitthvað sem þú vilt. Það er eitthvað sem Auður er að gera sem þú vilt gera líka.“ Og þá dembdi hún sér í MH. Það voru aðallega tungumálin sem reyndust henni erfið í náminu. Hún útskrifaðist vorið 1986 sem stúdent úr MH. Þetta var mikill árangur hjá henni og ofsalega flott hjá henni að geta klárað.“
Glaðvær og ógleymanleg hversdagshetja
Í fjölda minningargreina er Kristínu lýst sem einni af ógleymanlegum hverdagshetjum sem gefa lífinu lit og baráttunni tilgang. Virk í félagsmálum og ötull baráttumaður fyrir réttindamálum fatlaðra. Þrátt fyrir málhömlun hafi hún verið gædd ríkum frásagnarhæfileikum, með gott vald á íslensku máli og sagt skemmtilega frá. Frábær námsmaður. Greind, næm á fólk og umhverfi, með gott skopskyn og hæfileika til að lifa við þær aðstæður sem forlögin höfðu búið henni, án þess að láta hugfallast eða gefast upp við að þroska andann. Félagslynd, fordómalaus, lífsglöð kona sem nýtti hæfileika sína til hins ítrasta þrátt fyrir fötlun sína. Vinur vina sinna, hlý, notaleg og kát, þrjósk og kappsöm, glaðvær baráttukona, eftirminnileg persóna.. „Minningin um elsku Stínu mun ávallt lifa í hjörtum okkar.
„Hún var mjög klár og alltaf vinsæl þannig lagað séð. Hún eignaðist alltaf einhverja vini í hverjum skóla og það var alltaf hringur í kringum hana sem hélt henni uppi. Yndislegir krakkar sem hún fann sig með og svöruðu fyrir hana. Það voru alltaf einhverjir sem gerðu grín að henni, hópuðust í kringum hana og hlógu. Ég var alltaf að verja hana, hún var í sama árgangi og ég í grunnskóla, bara öðrum bekk. Það var oft grenjað heima og grátið yfir alls konar hlutum og það gekk oft á ýmsu heima fyrir þegar hún kom í uppnámi heim. En það var bara tekið á því heima. Á þessum tíma var ekki búið að finna upp orðið einelti,“ segir Auður.
„Og hún átti mjög góða vini í gegnum Sjálfsbjörg, þar átti hún yndislega vini. Ég þekkti ekkert alla þessa vini hennar en marga. Ég hef aldrei séð svona mikið af fólki í Fossvogskirkju eins og voru við jarðarförina hennar og ég man þegar við löbbuðum út þá stóð fullt af fólki fyrir utan. Ég hafði aldrei séð svona áður, þó ég muni jarðarförina voða illa. Þegar maður lendir í einhverju svona áfalli þá lokast fyrir eitthvað í höfðinu og það er líka bara gott, held ég.“
Kristín var einn stofnfélaga Íþróttafélags fatlaðra. „Hún var mjög ákveðin í því að standa sig, vera stjórnandi í sínu eigin lífi. Pabbi og mamma höfðu áhyggjur af því að hún myndi ílengjast heima, þess vegna var farið í að fá íbúð handa henni hjá Sjálfsbjörg. Hún var búin að vera mikið þar, fara í sund og fleira þannig að hún þekkti hvern krók og kima. Synir mínir elstu voru þá fjögurra og átta ára, hún var mikið með þá og þeir fylgdu henni oft þangað. Þegar ég var að skrifa bókina leitaði ég að mynd af þeim með Kristínu en fann enga. Ég velti fyrir mér af hverju? Við erum alltaf að taka myndir af börnunum okkar með afa og ömmu og einhverjum eldri sem við búumst við að deyi fyrr. Við gerum ekkert ráð fyrir því að yngra fólk sé að fara að deyja.“
Komu að Kristínu látinni í íbúðinni
Haustið 1986 virtist allt bjart framundan hjá Kristínu. Hún hafði klárað stúdentspróf um vorið.
„Hún ætlaði fyrst svona að lenda á nýju heimili og ætlaði í háskólann eftir áramót. Hún vildi mennta sig í félagsráðgjöf og aðstoða fatlað fólk í þeirra málum og að ná virðingu. Það fór óskaplega í taugarnar á henni þegar var talað yfir höfuðið á henni og það var mikið gert og það er þetta sem bæði stofnanir og fólk gera. Ég hef prófað að sitja í hjólastól, ég meiddi mig á fæti og það var strax farið að tala yfir höfuðið á mér við manninn minn um eitthvað sem sneri að mér. Einn sona minna er félagsráðgjafi og konan hans námsráðgjafi og sálfræðingur og vinnur við að aðstoða fatlað fólk þannig að það er svona í anda Kristínar.“
Auður náði aldrei að heimsækja systur sína á nýja heimilið hennar. Þegar Kristín flutti var Auður á ferðalagi á ráðstefnu í Svíþjóð. „Maðurinn minn og strákarnir litlu og pabbi voru að aðstoða hana við að flytja. Ég átti að koma heim nokkrum dögum eftir að hún lést.“
Auður lýsir því að aðeins átti eftir að fara með sófasett Kristínar í nýju íbúðina. Móðir þeirra reyndi ítrekað að hringja í heimasíma hennar til að athuga hvenær hentaði að koma með sófasettið en aldrei náðist í Kristínu. Faðir þeirra, ásamt Jens eiginmanni Auðar og sonum þeirra tveimur, fóru á staðinn til að athuga með hana.
„Og þá koma þeir að henni látinni. Sonur minn sem þá var átta ára man eftir þessu og skrifar um sína upplifun í bókinni. Hinn fjögurra ára telur sig muna lítið. Þegar þú ferð í gegnum svona áfall, þá ert þú þarna á staðnum og þú manst alla hluti og svo allt í einu kemur bara ekki neitt, eitthvað bil sem þú getur ekki munað og rifjað upp.“
Fékk Morgunblaðið afhent með mynd af Kristínu nýbúin að fregna andlátið
Auður lýsir því hvernig fjölmiðlar þessa tíma voru ágengir við fjölskylduna og einnig að birta fréttir um líkfundinn og rannsóknina. Það átti þó eftir að ná í Auði erlendis og tilkynna henni um andlát systur sinnar.
„Fréttamenn voru mjög spenntir, það var svona frekar ljótt hvernig farið var að, en sem betur fer var hægt að verja foreldra okkar eitthvað. Það þurfti að finna mig í gegnum sendiráðið úti. Það vissu allir hvar ég var en hópurinn var svona á ferðinni fram og tilbaka. Það náðist að lokum í mig og ég flýg heim og fyrsta sem mér er rétt þegar ég sest í fluginu er Morgunblaðið með mynd af systur minni á forsíðu.“
Auður var 28 ára og segist hafa þurft að halda sér og sinni fjölskyldu saman, auk foreldra sinna sem voru þá hálfsextug. „Þau eltust mikið á stuttum tíma og í rauninni náðu sér aldrei eftir áfallið. Ef þú skerð þig þá ertu með ör. En þessi andlegu ör sjást ekki. Þó maður jafni sig á vissan hátt á hlutunum þá er örið alltaf ljótt.“
Tók nokkra daga að finna gerandann
Eftir að lík Kristínar fannst í íbúð hennar tók það lögregluna nokkra daga að finna gerandann. Auður rifjar upp að margir voru teknir til yfirheyrslu og margir voru með stöðu grunaðra.
„Það var samt eins og þetta væri ekki eins merkilegt mál hjá mörgum af því að hún var fötluð. Hún var ekki eins mikils virði fyrir þjóðfélagið. Mér fannst sú hugsun svolítið í gangi þarna og mér finnst dómurinn líka bera vott um það að þarna var einstaklingur sem var fatlaður.“
Þrítugur karlmaður var að lokum handtekinn, fluttur í gæsluvarðhald og gekkst undir geðrannsókn. Hann var ákærður fyrir manndráp af gáleysi og fékk átta ára dóm í Sakadómi Reykjavíkur, sem var síðan staðfestur í Hæstarétti. Fréttaflutningur ber merki um dvínandi áhuga fjölmiðla. Dagblöð þessa tíma, Alþýðublaðið, DV, Morgunblaðið, Tíminn, greina öll frá andlátinu, handtöku og dómi Sakadóms, en aðeins eitt þeirra, Morgunblaðið, frá staðfestingu Hæstaréttar. Morðið á Kristínu er ekki á Wikipedia-síðunni um Morð á Íslandi og málið hefur aldrei ratað í upprifjun á sakamálum fyrri áratuga. „Það hefur aldrei verið neitt og það eru einhverjar sex línur í Öldinni okkar um málið,“ segir Auður.
„Ég mætti í sakadóm, ég man samt ekkert í hvaða hús ég fór, og veit eiginlega ekki af hverju ég fór. Ég var ekki vitni, en pabbi og maðurinn minn voru það. Auðvitað varð ég að fara því að pabbi og mamma gátu það ekki. Það var ekkert talað við son okkar, það hefði alveg mátt spyrja hann að því sem hann sá. Þetta sat í honum og maður áttaði sig heldur ekkert á því á þeim tíma hvað maður átti að gera til þess að hjálpa honum. Það var bara verið að reyna að lifa af og reyna að komast í gegnum þetta en maður sér það eftir á að maður átti að gera eitthvað öðruvísi. Það er samt engin eftirsjá í því, maður lærir bara af reynslunni. Það var heldur engin áfallahjálp í boði á þessum tíma.Svo átti líka að fela hlutina og það átti ekkert að tala um þetta, helst ekki að tala um þetta við börnin og amma vissi þetta ekki, það var verið að reyna að halda þessu leyndu fyrir henni af því hún var orðin svo gömul. Ég fann það að hún vissi þetta alltaf og ég og amma töluðum þannig, en mér fannst hún líka vera að verja okkur með því að þykjast ekkert vita.“
Frásögn átta ára sonar Auðar sem kom að Kristínu
Hér á eftir fer hluti frásagnar Halldórs Geirs, sonar Auðar, í bókinni. Halldór Geir var átta ára gamall þegar hann kom að móðursystur sinni látinni:
„Ég ætlaði að taka lakið af henni en þá varð afi svo reiður að hann þreif mig upp og henti mér út ganginn. Ég endaði í veggnum hinum megin á ganginum fyrir framan íbúðina. … Ég var 13 eða 14 ára þegar ég fékk að vita að hún hefði verið myrt en átta ára þegar það gerðist. Og ég kom að henni. Ég var alltaf í vafa um hvað gerðist og fannst svo óraunverulegt að hún hefði verið myrt, trúði því ekki en þorði aldrei að spyrja. Mér fannst alltaf skrítið að hún lá á dýnu á gólfinu því rúmið hennar var innar og inni í afmörkuðu herbergi, af hverju lá hún ekki þar? Ég held ekki að þessu hafi vísvitandi verið haldið leyndu fyrir mér. Það voru allir í sárum í kringum mig og því verið erfitt að ræða þetta. … Þegar Kristín dóttir mín veiktist alvarlega og lést árið 2018, aðeins tveggja ára gömul, var ég mjög staðfastur í að strákarnir mínir fengju að vita allt ferlið í kringum það, halda engu leyndu. Það reyndist okkur vel.“
Sá gerandann sem hafði ekki hugmynd um hver Auður var
Gerandinn er ekki nafngreindur í bók Auðar og hún hyggst ekki nafngreina hann. „Ég veit alveg hvað hann heitir. Og ég er búin að hitta hann óvart. Hann vissi ekki af því að hann væri að hitta mig. Ég sá hann í búð og vissi að þetta var hann. Það var mjög skrítið.“
Gerandinn starfaði sem bílstjóri við akstur fatlaðra. „Ég las það í dómnum og það var mjög sérstakt að lesa að hann segir fyrir dómi: „Ég vonaðist til þess að sjá hana í Laugardalshöllinni, að það væri í lagi með hana.“ Það var einhver hátíð eða eitthvað um að vera í Laugardalshöllinni daginn eftir. Það var partístand þarna um nóttina, verið að fara á einhverja krá og eitthvað fram og til baka. Hann eltir hana inn í íbúð, hún greinilega þekkir til hans og á ekki von á neinu, en hann ætlar að nauðga henni. Og svo ber hann við því að hann hafi verið fullur.“
Auður segir að henni finnist við lestur dómsins að lýsingar á vettvangi hafi verið snurfusaðar til. „Hann setti sæng yfir hana. Ég hef aldrei séð manneskju svona eins og ég sá hana í líkhúsinu. Andlitið var illa farið og það var greinilegt að hún hafði fengið mjög þungt höfuðhögg, mjög þungt.“
„Það var frétt um annan bílstóra sem keyrði fatlaða einstaklinga fyrir ekki svo löngu síðan, sem braut gegn skjólstæðingi. Og mér fannst það bera keim af því að það væri kannski ekkert allt of vel athugað hvaða sögu þessir menn hafa sem eru að keyra ósjálfbjarga fólk. Þetta fólk treystir þessum mönnum fyrir lífi sínu, það hleypur ekkert í burtu og getur jafnvel ekki kallað á hjálp. Það er svo merkilegt hvað margt hefur í rauninni ekkert skánað eða breyst í þjóðfélaginu þegar kemur að fötluðum einstaklingum.“
Eftir standa orð Kristínar
Beðin um að segja frá bókinni, Eftir standa orðin, og lönguninni til að skrifa hana og af hverju það tók svo langan tíma að koma henni út segist Auður hafa verið lengi með bókina í huga, en ekki byrjað að skoða af alvöru fyrr en eftir að móðir hennar lést árið 2016 og faðir hennar árið 2017.
„Kristín átti kistu sem í voru alls konar pappírar og skrif frá henni, hún ætlaði sér alltaf að skrifa bók og var búin að skrá fullt niður. Bókin mín byrjar á kaflaskiptingu Kristínar. Mamma var aldrei tilbúin í að skoða skrif Kristínar og ég einhvern veginn fór því aldrei í að blaða almennilega í þessu fyrr en eftir andlát mömmu.Næstu árin misstum við líka barnabarn, ættingja og vini og það tók sinn toll. Skrifin þurftu því að hvíla og þróast. Sumt reyndi mikið á en ég vissi að ég yrði að ljúka verkinu. Ég fór á námskeið og fékk aðstoð við að koma skrifunum af stað, síðast í gegnum Klíó ritstjórn og skrif.“
Auður segir Kristínu systur sína alltaf hafa barist fyrir því að hún og aðrir fatlaðir einstaklingar nytu virðingar til jafns við aðra í samfélaginu. Auður rifjar upp þegar þær systur voru átta og tíu ára gamlar og fóru með frænku sinni í strætó.
„Þá kemur eldri kona inn í vagninn, horfir á Kristínu og segir: „Hvort er þessi stúlka full eða fáviti?“ Maður hugsar bara: Vá, þetta var fullorðin manneskja. Kristín var bara barn. Ég var bara orðlaus. Frænka okkar svaraði þessari konu eitthvað.“
Auður segir að henni hafi borið skylda til að koma sögu systur sinnar á bók, enda hún sú síðasta til að geta sagt hana þar sem foreldrar þeirra eru látnir. Auður Ebba dóttir Auðar gerði kápumyndina og hin dóttir hennar, Kristín Anna, kom með titilinn að bókinni. „Þannig að ég hef alveg sett krakkana mína vel inn í þetta allt saman. Mér fannst að fyrst að systir mín var búin að vera að skrifa þetta allt niður væri ömurlegt ef skrifin yrðu svo að engu. Þannig að mér fannst hún bara eiga það inni þó árin hefðu liðið að skrifa bókina og líka að sjá hvernig þetta var allt saman af því ég man margt svo vel frá þessu tímabili. Það sem ég man, það man ég vel.“
Aðspurð segir Auður að þó andlát Kristínar hafi ekki verið mikið rætt innan fjölskyldunnar þá hafi minningu hennar ætíð verið haldið á lofti. „Foreldrar okkar töluðu alltaf um Kristínu og ég hef líka passað upp á það. Börnin mín lásu einnig öll handritið yfir nokkrum sinnum.“
Viðtökurnar við bókinni hafa verið góðar og segist Auður þakklát fyrir hlý orð og kveðjur. „Mörgum finnst erfitt að lesa bókina, en finnst samt gott að lesa hana. Flestir í kringum mig vita hvernig Kristín lést, en ekki allir. Ég er búin að fá mjög góð viðbrögð við bókinni og er virkilega ánægð með það.“
„Hverju viltu skila til samfélagsins með bókinni og sögu Kristínar?
„Skilaboðin eru helst þau að við eigum ekki að líta á fatlaða einstaklinga sem annars flokks. Við verðum að standa jafnfætis til þess að hlutirnir gangi á einhvern hátt. Og líka þau skilaboð að við eigum að tala um hlutina og vera ekki alltaf að byrgja allt inni, við verðum að ræða hluti sem gerast og kryfja þá aðeins niður, er það ekki? Þegar Kristín lést vorum við fjölskyldan virkilega í sárum. En við áttum bara að þegja og þakka fyrir eitthvað, ég veit ekki hvað.„Hugsaðu bara um aumingja manninn sem gerði þetta, þú verður líka að hugsa um það,“ sagði einhver við mig. „Af hverju átti ég að hugsa um hann? Ég þurfti ekkert að hugsa um hann.“ Ég hafði nóg með að hugsa um mig og mína.“
„Eftir standa orðin, þessi titill segir alla söguna. Af því það eru orðin hennar Kristínar sem ég set hérna á milli minna og orðin hennar standa enn eftir andlát hennar.“