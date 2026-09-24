Aðgerðasinninn sem skvetti málningu yfir blaðaljósmyndara sakfelldur fyrir hótanir í garð lögreglukonu

Palestínski aðgerðasinninn Naji B. A. Asar, sem vakti athygli sumarið 2025 fyrir að skvetta rauðri málningu yfir ljósmyndara Morgunblaðsins, í mótmælaaðgerðum félagsins Ísland-Palestína gegn þjóðarmorði á Gaza, hefur verið sakfelldur fyrir hótanir gegn lögreglukonu, en það brot var framið tæpu ári áður. Í tilviki ljósmyndarans var Naji að mótmæla fréttaflutningi Morgunblaðsins um ástandið á Gaza.
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Varðandi dóminn sem hér um ræðir þá var brotið framið í kjölfar mótmælaaðgerða fyrir utan utanríkisráðuneytið í október 2024, en mótmælendur skvettu rauðri málningu á inngang ráðuneytisins. Naji fylgdi ekki fyrirmælum lögreglu er hann fór yfir grindverk, inn á lokað svæði og upp á þak. Var hann handtekinn í kjölfarið.
Við handtökuna var Naji færður í handjárn og gleraugu hans tekin af honum til að koma í veg fyrir að þau skemmdust. Fjórir lögreglumenn báru hann síðan í lyftu niður í bílakjallara. Í lyftunni sagði hann við lögreglukonu sem hélt á gleraugum hans: „If I’m not find my glasses I will fuck you.“
Ákæruvaldið taldi að í orðunum hefði falist hótun um ofbeldi og var Naji ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Hann neitaði sök og sagði að orð sín hefðu ekki falið í sér sér hótun og þau hefðu ekki beinst gegn neinum sérstökum. Hann hefði í raun verið að segja lögreglumönnunum að fara til fjandans.
Fjórir lögreglumenn í lyftunni, þar á meðal lögreglukonan sem hélt á gleraugum hans, litu hins vegar á orð hans sem hótun.
Dómurinn taldi sannað að um hótun hefði verið að ræða og var Naji sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni. Var hann dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi og til að greiða 900 þúsund krónur í málskostnað.
Dóminn má lesa hér.