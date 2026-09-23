Verkfall flugvirkja hafið – Öllum ferðum Icelandair í morgun aflýst

Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti og hefur öllum ferðum flugfélagsins frá Keflavíkurflugvelli í morgun verið aflýst.
Alls hefur 26 ferðum frá Keflavíkurflugvelli sem fara átti í morgun verið aflýst. Ferðir með erlendum flugfélögum eru aftur á móti allar á áætlun. Sem stendur eru brottfarir Icelandair frá Keflavík síðdegis á áætlun, en ljóst er að það mun breytast ef verkfallið leysist ekki.
Þá hefur fimm flugferðum innanlands frá Reykjavík og til baka verið aflýst. Í tilkynningu sem Icelandair sendi frá sér kemur fram að aðgerðin hafi áhrif á um 5.500 farþega.