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Verkfall flugvirkja hafið – Öllum ferðum Icelandair í morgun aflýst

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 23. september 2026 07:16
Mynd: Anton Brink

Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti og hefur öllum ferðum flugfélagsins frá Keflavíkurflugvelli í morgun verið aflýst.

Alls hefur 26 ferðum frá Keflavíkurflugvelli sem fara átti í morgun verið aflýst. Ferðir með erlendum flugfélögum eru aftur á móti allar á áætlun. Sem stendur eru brottfarir Icelandair frá Keflavík síðdegis á áætlun, en ljóst er að það mun breytast ef verkfallið leysist ekki.

Þá hefur fimm flugferðum innanlands frá Reykjavík og til baka verið aflýst. Í tilkynningu sem Icelandair sendi frá sér kemur fram að aðgerðin hafi áhrif á um 5.500 farþega.

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