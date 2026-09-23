Sviðin jörð hjá Parketlausnum – Krafist atvinnurekstrarbanns yfir þremur mönnum

Þrír menn, Sævar Eyvinds Helgason og tveir viðskiptafélagar hans, hafa verið ákærðir fyrir meiriháttar brot gegn skattalögum og lögum um bókhald í tengslum við rekstur nokkurra félaga. Þetta kemur fram í langri og viðamikilli ákæru Héraðssaksóknara.
Stærsti hluti ákærunnar ákærunnar snýr að rekstri fyrirtækisins Parketlausnir ehf, þar sem Sævar var stjórnandi og prókúruhafi. Hann er sakaður um að hafa fært til gjalda tugi falskra reikninga frá félögunum LL verk ehf. og JFC verk ehf. Með þessu móti voru rekstrargjöld Parketlausna oftalin um tæpar 274 milljónir króna og innskattur offramtalinn um rúmar 100 milljónir króna.
Viðskiptafélagarnir eru ákærðir fyrir hlutdeild í þessum brotum með því að hafa gefið út tilhæfulausu sölureikningana fyrir hönd félaganna LL verk og JFC verk. Reikningarnir sem gefnir voru út í nafni LL verks námu tæpum 219 milljónum króna og reikningar í nafni JFC verks námu rúmum 329 milljónum króna, samtals eru þetta yfir 600 milljónir króna.
Sævar er sömuleiðis ákærður fyrir alvarleg skattavanskil í rekstri Parketlausna. Hann stóð ekki skil á innheimtum virðisaukaskatti að fjárhæð tæpar 79 milljónir króna og hélt eftir staðgreiðslu opinberra gjalda af launum starfsmanna sem nam tæpum 44 milljónum króna.
Öll félögin þrjú sem hér koma við sögu voru úrskurðuð gjaldþrota fyrir nokkrum árum.
Sakaður um brot í rekstri fleiri fyrirtækja
Í ákærunni er Sævar jafnframt sakaður um skattsvik í rekstri tveggja annarra fyrirtækja. Í rekstri einkahlutafélagsins S96 er hann sakaður um að hafa ekki skilað rúmum 13 milljónum króna í virðisaukaskatt og tæpum 52 milljónum króna í staðgreiðslu. Einnig er hann skattalagabrot í rekstri Þerkvirki (sic), en þar er fjárhæð vanskila á tæpar 42 milljónir króna og ógreidd staðgreiðsla tæpar 28 milljónir króna.
Ákærður fyrir brot í persónulegum skattskilum
Sævar er jafnframt ákærður fyrir brot í persónulegum skattskilum sínum. Er hann sagður hafa ekki gert grein fyrir úttektum sínum úr rekstri Parketlausna og vantalið þar með eigin tekjur um rúmlega 200 milljónir króna, vangreiddur tekjuskattur 92 milljónir.
Auk þess að krefjast refsingar yfir mönnunum þremur fer héraðssaksóknari fram á atvinnurekstrarbann, þ.e. að þeim verði bannað að stofna, stýra eða eiga meirihluta í félögum með takmarkaðri ábyrgð í þrjú ár.
Meint brot voru framin á tímabilinu 2017 til 2024.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 28. september næstkomandi.