Sonja ráðin viðskiptastjóri hjá OK

Sonja Ýr Eggertsdóttir hefur verið ráðin viðskiptastjóri hjá tæknifyrirtækinu OK.
Sonja er með B.Sc.gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og hefur víðtæka reynslu af viðskiptastýringu, sölu og ráðgjöf til fyrirtækja. Undanfarin fjögur ár hefur hún starfað sem viðskiptastjóri hjá Wise Lausnum en áður sem markaðsstjóri hjá Þekkingu.
„Ég er mjög spennt og ánægð með að hafa gengið til liðs við OK. Fyrirtækið hefur á að skipa öflugu fagfólki og spennandi lausnum fyrir fyrirtæki og ég hlakka til að kynnast viðskiptavinum og takast á við ný verkefni,“ segir Sonja.
„Við erum mjög ánægð með að fá Sonju til liðs við okkur. Við hjá OK leggjum mikla áherslu á að byggja upp traust langtímasambönd við okkar viðskiptavini, þar sem við þekkjum vel þeirra starfsemi og þarfir. Viðskiptastjórar gegna lykilhlutverki í þeirri nálgun og við teljum að reynsla Sonju falli mjög vel að þeim áherslum,“ segir Karl Óskar Kristbjarnarson, forstöðumaður viðskiptastýringar hjá OK.
Í tilkynningu um ráðninguna kemur fram að OK er tæknifyrirtæki sem býður fyrirtækjum og stofnunum fjölbreyttar lausnir og þjónustu á sviði upplýsingatækni, meðal annars rekstrarþjónustu, tölvubúnað, miðlægar lausnir, öryggislausnir og hugbúnaðarlausnir. Um 150 manns starfa hjá fyrirtækinu.