Sóðaskapurinn kostar yfir 100 milljónir – „Þarna eru mjög fáir að búa til mikinn kostnað”

Sorpa ver verulegum fjármunum í að hreinsa upp rusl sem skilið er eftir við grenndarstöðvar í Reykjavík og Kópavogi. Kostnaður sveitarfélaganna tveggja vegna umhirðunnar nemur samtals 94 milljónum króna á þessu ári.
Morgunblaðið greinir frá þessu í dag og ræðir við Gunnar Dofra Ólafsson, sviðsstjóra þjónustu- og samskiptasviðs Sorpu, sem segir umfang vandans mikið.
„Manni svíður þessi kostnaður. Þarna eru mjög fáir að búa til mikinn kostnað fyrir hina,“ segir Gunnar Dofri í samtali við Morgunblaðið.
Sorpa sér um að halda grenndarstöðvum í Reykjavík og Kópavogi hreinum. Reykjavíkurborg greiðir 78 milljónir króna fyrir þjónustuna á þessu ári og Kópavogsbær 16 milljónir.
Samkvæmt Morgunblaðinu mætti ætla að kostnaðurinn væri um 125 milljónir króna ef öll sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins væru talin með, en önnur sveitarfélög sjá sjálf um umhirðu sinna stöðva.
Vandinn felst meðal annars í því að fólk skilur eftir úrgang við gámana sem á alls ekki heima þar. Gunnar Dofri segir dæmi um að stórum heimilismunum sé einfaldlega komið fyrir við stöðvarnar, þar á meðal rúmdýnum og þvottavélum.