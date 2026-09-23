Skorið verulega niður í framkvæmdum hjá Hveragerðisbæ eftir skýrsluna kolsvörtu - Áætluð rekstrarniðurstaða versnar um nærri milljarð

Bæjarstjórn Hveragerðis hefur sammælst um að skera töluvert niður í fjárfestingum þessa árs. Er þá aðallega skorið niður í framkvæmdum sem átti að ráðast í samkvæmt fjárhagsáætlun. Kemur þessi ákvörðun í kjölfar skýrslu þar sem dregin var upp verulega dökk mynd af fjárhag bæjarins. Bæjarstjórn samþykkti einnig að uppfæra rekstraráætlun þessa árs og næstu ára með tilliti til versnandi útlits í fjármálum bæjarins. Fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir að samstæðan, bæjarsjóður og félög bæjarins, yrðu rekin með 500 milljóna króna afgangi en nú er gert ráð fyrir halla upp á 317,8 milljónir.
Eins og DV greindi frá í ágúst þá átti bærinn, samkvæmt árshlutauppgjöri fyrir fyrstu fimm mánuði ársins, aðeins 100.000 krónur í lausafé. Þurfti bærinn að reiða sig að miklu leyti á yfirdráttarheimildir til að útvega lausafé. Kom fram í uppgjörinu að forsendur fjárhagsáætlunar þessa árs væru brostnar. Þar vægi þyngst að tekjur af gatnagerðargjöldum, byggingarréttargjöldum og aðrar uppbyggingartekjur hafi verið langt undir áætlun.
Fram kom á fundi bæjarráðs þegar uppgjörið var kynnt að nauðsynlegt væri að endurskoða áætlun um fjárfestingar og fjárhagsáætlunina sjálfa.
Sjá einnig: Kolsvört skýrsla um fjárhag Hveragerðisbæjar – Á aðeins 100 þúsund krónur á bók
Fjármál bæjarins voru rædd ítarlega og frá mörgum hliðum á bæjarstjórnarfundi í byrjun mánaðirins og ákveðið var að ráðist yrði í að móta aðgerðir til að bregðast við.
Framkvæmdir
Á bæjarstjórnarfundi í gær var síðan kynnt uppfærð fjárfestingaráætlun sem unnin var í samvinnu allra sjö bæjarfulltrúanna.
Í samþykktri fjárfestingaáætlun fyrir árið 2026 var gert ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð kr. 1.299.000.000. Samkvæmt tillögunni er áætlað að draga úr fjárfestingum um 528.000.000 króna frá samþykktri áætlun. Fram kemur í fundargerð að nú þegar hafi kostnaður við tiltekin verkefni farið umfram samþykkta fjárfestingaáætlun, sem nemur 211.370.000 krónum.
Í raun er því niðurskurður á fjárfestingum 316.630.000 krónur.
Hin uppfærða fjárfestingaráætlun er birt með fundargerð bæjarstjórnar. Samkvæmt henni hefur kostnaður við framkvæmdir við íþróttahús, gervigrasvöll, vatnsveitu bæjarins og á lóð leikskóla farið fram úr áætlun.
Áætlaðar framkvæmdir við gatnagerð í bænum verða skornar niður, til að mynda á Edensvæðinu þar sem engar framkvæmdir verða. Ekkert verður af áætluðum framkvæmdum við grunnskólann og engu verður varið í kaup á húsnæði til að nýta sem félagslegt leiguhúsnæði, en til stóð að verja í það 50 milljónum króna.
Áætlaðar framkvæmdir við girðingu gervigrasvallarins og fráveitu bæjarins verða skornar verulega niður. Í fyrrnefndu framkvæmdirnar átti að verja 24 milljónum króna en nú verður það aðeins 1 milljón. Framkvæmdirnar við fráveituna áttu að kosta bæinn 240 milljónir en samkvæmt hinni endurskoðuðu áætlun verður 15 milljónum varið í framkvæmdirnar.
Loks verða fjárfestingar í bílum og tækjum lækkaðar úr 15 milljónum króna í 12.
Grunnþjónusta
Segir í sameiginlegri bókun allra bæjarfulltrúa að tillaga að uppfærðri fjárfestingaráætlun hafi verið unnin í góðri samvinnu bæjarfulltrúa og með hliðsjón af breyttum tekjuforsendum og stöðu lausafjár sveitarfélagsins. Vinnan við tillöguna feli í sér að horft sé til næstu ára og að lögbundin verkefni og grunnþjónusta verði sett í forgang. Sú vinna muni nýtast bæjarstjórn í komandi fjárhagsáætlunargerð.
Bæjarstjórn samþykki samhljóða með 7 atkvæðum uppfærða fjárfestingaáætlun vegna ársins 2026 og feli bæjarstjóra að bregðast við breytingunum með gerð samninga við verktaka í þeim tilvikum sem það eigi við.
Á bæjarstjórnarfundinum var einnig samþykkt að endurskoða resktraráætlun þessa árs og næstu þriggja ára auk fjárfestingaáætlunar fyrir öll þessi ár.
Halli á þessu ári í stað afgangs
Með fundargerð er birt hin endurskoðaða rekstraráætlun fyrir þetta ár. Það er ekki tekið fram hver breytingin er frá áður samþykktri áætlun.
Hins vegar þarf ekki að leita langt yfir skammt til að finna út að þegar fjárhagsáætlun ársins 2026 var samþykkt í bæjarstjórn, í lok ársins 2025, gerði hún ráð fyrir að rekstrarniðurstaða a og b hluta, þ.e.a.s. bæjarsjóðs og félaga í eigu bæjarins, yrði jákvæð um 500,8 milljónir króna. Með hinni endurskoðuðu áætlun er nú hins vegar gert ráð fyrir að hún verði neikvæð um rétt undir 317,8 milljónir króna.
Viðsnúningur til hins verra er því um 818 milljónir króna. Því er spáð að rekstrartekjur verði um 400 milljónum króna minni en fjárhagsáætlunin gerði ráð fyrir. Þar munar mestu um liðinn aðrar tekjur sem er þá m.a. vegna gatnagerðar- og byggingarréttagjalda. Í hinni endurskoðuðu áætlun er því spáð að rekstrargjöld verði um 200 milljónum króna hærri en fjárhagsáætlunin kvað á um en þar munar mestu um liðinn annar rekstrarkostnaður. Fjármagnsgjöld verða einnig nokkuð hærri en samkvæmt fjárhagsáætluninni. Gert var ráð fyrir að þau yrðu 444,5 milljónum hærri en fjármunatekjur en nú er því spáð að fjármagnsgjöld verði 674,1 milljón umfram fjármunatekjur. Á móti kemur að afskriftir lækka um rúmar 6 milljónir.
Þegar kemur að áætluninni fyrir næstu þrjú ár þá er gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu fyrir a og b hluta á næsta ári upp á 135,5 milljónir. Síðan er gert ráð fyrir minni afgangi af rekstrinum árin 2028 og 2029.
Meiri skuldir
Fjárhagsáætlun ársins 2026 gerði upphaflega ráð fyrir að skuldir og skuldbindingar a og b hluta yrðu um 9,98 milljarðar króna en hin endurskoðaða áætlun hljóðar upp á 10,8 milljarða í skuldir.
Í fundargerð segir að öll bæjarstjórn Hveragerðisbæjar hafi sameinast í vinnu við að uppfæra framlagða rekstrar- og fjárfestingaáætlun fyrir Hveragerðisbæ, þ.e. rauntölur vegna ársins 2025, útkomuspá fyrir árið 2026 og drög að uppfærðri þriggja ára áætlun. Tekjuforsendur hafi verið yfirfarnar ítarlega og leiðréttar miðað við þær upplýsingar sem nú liggi fyrir auk þess sem fjárfestingar hafi verið endurskoðaðar. Fyrirliggjandi gögn væru lögð fram fyrir bæjarstjórn sem drög til samþykktar svo unnt væri að leggja þau fyrir Lánasjóð sveitarfélaga í kjölfarið en stjórn sjóðsins hafi sett fram þau skilyrði að uppfærð drög yrðu lögð fyrir sjóðinn sem forsenda útgreiðslu láns að fjárhæð 600 milljónir króna.
Drögin voru síðan samþykkt samhljóða í bæjarstjórn og í sameiginlegri bókun allra bæjarfulltrúa segir að vinnan að þeim hafi skapað góðan grunn fyrir komandi fjárhagsáætlunargerð og sameiginlegan skilning á stöðu og helstu viðfangsefnum sveitarfélagsins. Næstu skref felist í áframhaldandi yfirferð og greiningu á rekstri, fjárfestingum og tekjuforsendum sveitarfélagsins með það að markmiði að móta skýr fjárhagsleg markmið og tryggja traustan grundvöll fyrir fjárhagsáætlun og áætlanagerð næstu ára.