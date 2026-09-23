Sjúkraþjálfari sakfelldur – Sveik milljónir út úr Sjúkratryggingum Íslands

Eiírkur Bergmann Henn sjúkraþjálfari hefur verið sakfelldur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir fjársvik, m.ö.o. fyrir að hafa blekkt Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) til samþykkja tilhæfulausar greiðslukröfur að fjárhæð tæplega 3,8 milljónir króna. Um var að ræða alls 577 tilvik þar sem Eiríkur krafði SÍ um greiðsluþátttöku vegna meðferða sjúklinga hans. Samkvæmt ákæru rangfærði Eiríkur upplýsingar á kröfunum sem vörðuðu gjaldaliði og/eða dagsetningar meðferða, en einnig gerði hann kröfur um greiðsluþátttöku vegna meðferða sem aldrei fóru fram.
Grunur vaknaði um misferlið þegar eftirlitsdeild SÍ fékk ábendingu um að það væri óvenjumargar sjúklingakomur til Eiríks miðað við hvað hann var með fáa sjúklinga. SÍ hóf eftirlitsmál haustið 2023 og óskaði eftir tímaskráningum frá Eiríki. Gögnin frá honum þóttu ótrúverðug. Í kjölfarið viðurkenndi Eiríkur að hafa skráð meðferðir á röngum dagsetningum og óskaði eftir bakfærslu á reikningum. SÍ taldi upphaflega 854 reikninga tilhæfulausa og endurkrafði hann um tæpar 6 milljónir króna, sem hann greiddi til baka.
SÍ kærði málið til héraðssaksóknara og tilkynnti það til Embættis landlæknis, sem svipti Eirík starfsleyfi í desember 2024.
Eiríkur krafðist frávísunar málsins frá héraðsdómi á þeim grundvelli að honum hefði þegar verið refsað með starfsleyfissviptingu hans af hálfu landlæknis. Málareksturinn bryti gegn banni við endurtekinni málsmeðferð og refsingu. Hann fullyrti að hann hefði í raun veitt meðferðirnar sem hann er sakaður um að hafa skáldað upp en hafi skráð þær eftir á vegna tafa á starfsleyfi. Hann neitaði ásetningi en játaði mistök og kenndi um lélegu bókhaldi.
Ákæruvaldið hafnaði frávísunarkröfunni og sagði að svipting starfsleyfis væri stjórnsýsluúrræði til að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu, ekki refsing. Þá sýndu gögn og kerfisbundin reikningagerð Eiríks ótvíræðan brotavilja. Ákæran var takmörkuð við þau 577 tilvik þar sem sannanlega skorti gögn um stofuskráningu eða þjónusta fór ekki fram.
Skýringar hans ótrúverðugar
Frávísunarkröfu Eiríks var hafnað og benti dómari á að starfsleyfissvipting landlæknis væri öryggis- og eftirlitsúrræði til verndar almannahagsmunum en ekki refsikennd viðurlög.
Dóminum þótti skýringar Eiríks vera ótrúverðugar. Hann hafi dreift reikningunum kerfisbundið yfir marga mánuði í stað þess að krefjast greiðslu í einu lagi, sem sýndi að hann var að reyna að blekkja SÍ. Talið var hafið yfir skynsamlegan vafa að hann hefði framið fjársvik í auðgunarskyni.
Við ákvörðun refsingar var tekið tillit til þess að Eiríkur hefði endurgreitt féð og verið samvinnuþýður við rannsókn málsins. Einnig að meðferð málsins dróst óeðlilega lengi hjá lögreglu.
Niðurstaðan var sex mánaða skilorðsbundið fangelsi. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur og má lesa hann hér.