Sex í gæsluvarðhald vegna umfangsmikillar rannsóknar á peningaþvætti og fíkniefnamisferli

Sex einstaklingar hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, í Héraðsdómi Reykjavíkur, vegna umfangsmikillar rannsóknar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á fíkniefnamisferli og peningaþvætti.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu. Greint var frá aðgerðum lögreglu vegna rannsóknarinnar í gær en um 10 manns voru handteknir og einhverjum þeirra hefur því verið sleppt.
Í tilkynningunni segir að ráðist hafi verið í viðamiklar aðgerðir í umdæminu í þágu rannsóknar á fíkniefnamisferli og peningaþvætti. Framkvæmdar hafi verið húsleitir og handtökur á nokkrum stöðum og lagt hald á bæði fjármuni og fíkniefni. Sex hafi síðan verið úrskurðaðir sem gildi til næsta föstudags, en allir umræddir einstaklingar séu Íslendingar.
Segir að lokum að rannsóknin sé mjög umfangsmikil og ekki sé hægt að veita nánari upplýsingar að svo stöddu.