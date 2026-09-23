Óhugnanlegt myndband sýnir 17 ára stúlku ráðast á kennara sinn með hníf eftir einkunnagjöf

Óhugnanlegt myndband náðist af því þegar nemandi réðist á kennara sinn með hníf í Brasilíu. Betur fór en á horfðist því að kennarinn slapp með lítil meiðsli en nemandinn var handtekinn.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Árásin átti sér stað þann 11. september síðastliðinn í Dr. Gerson dos Santos framhaldsskólanum í borginni Cametá í norðausturhluta Brasilíu. En þá réðist ónefnd sautján ára stúlka, nemandi í skólanum, á kennara sinn, konu að nafni Betania de Almeida.
Stórhættuleg árás
Betania sat og var að skrifa niður einkunn stúlkunnar fyrir ritgerð á meðan stúlkan stóð við hliðina á skrifborðinu. Stúlkan sást fyrst fikta í hárinu á sér en síðan allt í einu dró hún upp veiðikníf og réðist fyrirvaralaust á Betaniu.
Sem betur fer brást kennarinn strax við og tók á móti árás stúlkunnar. Reyndi hún að ná hnífnum af stúlkunni sem náði þó að skaða Betaniu með honum.
Stúlkan reyndi hvað eftir annað að stinga og skera Betaniu og var nærri búin að lenda hnífnum í andlitinu á henni. Náði hún loks að hlaupa út úr skólastofunni en stúlkan kom á harðahlaupum á eftir með hnífinn á lofti.
Hringt var á lögreglu sem kom fljótlega á staðinn og handtók stúlkuna. Farið var með Betaniu á sjúkrahús til þess að gera að sárum hennar. Engin stungan hafði hins vegar lent í mikilvægum líffærum eða æðum og var hún útskrifuð af sjúkrahúsinu degi seinna.
Líkaði ekki við hana sem kennari
Í yfirheyrslu var stúlkan spurð hvers vegna hún hefði ráðist á Betaniu. Svaraði hún því einfaldlega að henni líkaði hún ekki sem kennari.
Saksóknari telur að stúlkan muni ekki fá þungan dóm þar sem hún er undir lögaldri. Málið sé hins vegar alvarlegt og hún verði ákærð fyrir tilraun til manndráps. Þegar um unglinga sér að ræða sé vanalega leitað eftir einhvers konar félagslegum eða menntaúrræðum. En í þessu tilfelli verði að vista stúlkuna á einhvers konar stofnun.
Ofbeldi gagnvart menntun
Kennarasambandið í Pará fylki, þar sem Cametá er, hefur fordæmt árásina og kallað eftir því að lögreglan rannsaki málið til þaula.
„Ofbeldi gagnvart menntun er ofbeldi gagnvart öllu samfélaginu,“ segir í tilkynningu sambandsins.