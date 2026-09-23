Fréttir Drengurinn er fundinn Ritstjórn DV Miðvikudaginn 23. september 2026 12:39 Mynd Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Drengurinn sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir fyrr í dag er fundinn heill á húfi. Beinni vakt lokið Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu Fleiri fréttir Mynd Fréttir Húsbílaeigandi hafði betur í baráttu um kílómetragjaldið Húsbílaeigandi hafði betur í baráttu um kílómetragjaldið Fréttir Mynd Fréttir Fíkniefnamálið: Starfsmaður BL á meðal handteknu Fíkniefnamálið: Starfsmaður BL á meðal handteknu Fréttir Mynd Fréttir Sex í gæsluvarðhald vegna umfangsmikillar rannsóknar á peningaþvætti og fíkniefnamisferli Sex í gæsluvarðhald vegna umfangsmikillar rannsóknar á peningaþvætti og fíkniefnamisferli Fréttir Mynd Fréttir Flugvirkjar aflýsa verkfallinu Flugvirkjar aflýsa verkfallinu Fréttir Mynd Fréttir Björn Leví deilir samsæriskenningu um verkfall flugvirkja - „Og viti menn, frumvarp!“ Björn Leví deilir samsæriskenningu um verkfall flugvirkja - „Og viti menn, frumvarp!“ Fréttir Mynd Fréttir Camilla Rut: Áfall á bíllausa daginn – „Jesús hvað við eigum langt í land“ Camilla Rut: Áfall á bíllausa daginn – „Jesús hvað við eigum langt í land“ Fréttir Mynd Fréttir Land breytir um nafn Land breytir um nafn Fréttir Mynd Fréttir Fundur óvænt boðaður með þingflokksformönnum – Lög verða sett á verkfall flugvirkja - Uppfært Fundur óvænt boðaður með þingflokksformönnum – Lög verða sett á verkfall flugvirkja - Uppfært Fréttir