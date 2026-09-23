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DV
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Drengurinn er fundinn

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 23. september 2026 12:39
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu.

Drengurinn sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsti eftir fyrr í dag er fundinn heill á húfi.

 

Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu

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