Land breytir um nafn

Eitt af minnstu sjálfstæðu ríkjum heims, Naúrú, hefur breytt um nafn. Þetta var tilkynnt á 81. aðalfundi Sameinuðu þjóðanna í New York af forseta landsins David Adeang.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
„Ég er kominn langt að,“ sagði Adeang þegar hann tilkynnti nafnabreytinguna. En framvegis mun Naúrú heita Naóeró, sem er upphaflega nafn landsins. „Það koma stundir í lífi þjóðar þegar fólk hennar er hvatt til að minnast þess hver það hefur alltaf verið. Þetta er einmitt slík stund fyrir okkur,“ sagði hann.
Naóeró er 21 ferkílómetra eyja og örríki í Kyrrahafinu, nálægt eyjaklasanum Míkrónesíu. Íbúarnir eru aðeins 12 þúsund talsins, aðeins færri en búa í sveitarfélaginu Árborg.
Landið var sjálfstætt ríki árið 1968 eftir að hafa verið undir stjórn Ástralíu en þar áður var landið þýsk nýlenda. Landið er enn þá mjög háð stuðningi frá Ástralíu og notar ástralska dollarann sem mynt.