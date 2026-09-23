Kona grafin í líkkistu sem var búin til úr sveppum

Áströlsk kona á áttræðisaldri var á dögunum grafin í líkkistu sem var gerð úr sveppum. Líkkistan er umhverfisvæn og brotnar auðveldlega niður í náttúrunni.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Kona á áttræðisaldri að nafni Carolyn frá áströlsku borginni Sydney sem lést nýlega var grafin í líkkistu sem var gerð úr sveppum.
Útförin fór fram í bænum Faulconbridge, vestan við Sydney, föstudaginn 4. september síðastliðinn. En eftirnafn Carolyn hefur ekki verið gefið upp að ósk fjölskyldu hennar.
Líkkistan var hönnuð af hollensku fyrirtæki sem kallast Loop Biotech. Kistan er búin til úr mýsli (mycelium), kerfi sveppa sem lifir neðanjarðar, blönduðum saman við hamp.
Efnið er sett í form og tekur um viku að festast í formi líkkistu. Eftir greftrun á það að taka um 45 daga fyrir kistuna að verða algerlega brotin niður í jarðveginum. Til samanburðar þá tekur það um 50 ár fyrir venjulega líkkistu úr timbri að brotna niður.
„Þetta er mjög í samræmi við hver hún var að jafnvel eftir dauða sinn getur hún samt gert eitthvað fyrir aðra og jafnframt gefið náttúrunni eitthvað til baka,“ sagði ekkill hennar Donald.