Kona dæmd fyrir barnaníð fær bætur eftir að rannsókn lögreglu dróst úr hófi fram

Kona sem var sökuð um kynferðisbrot gegn börnum var með stöðu sakbornings í rúmlega fjögur ár áður en rannsókn málsins var felld niður. Fyrir þennan drátt hafa henni verið dæmdar 400 þúsund krónur í miskabætur.
Handtekin tvisvar sama dag
Konan stefndi ríkinu og fór fram á 4 milljónir króna í miskabætur meðal annars vegna handtöku, húsleitar, gæsluvarðhalds og einangrunarvistar. Málið hófst snemma árs 2021 en þann dag var konan handtekin í tvígang. Fyrst var hún handtekin á heimili sínu vegna grunsemda um kynferðisbrot gegn barni. Leitað var í herbergi hennar og hald lagt á farsíma, fartölvu og tvær leikjatölur. Var konan flutt í fangageymslu en svo sleppt í kjölfar skýrslutöku.
Þremur tímum síðar var hún handtekin aftur, að þessu sinni vegna máls sem varðaði grun um kynferðisbrot gegn að minnsta kosti tveimur drengjum til viðbótar sem var til rannsóknar hjá öðru lögregluembætti. Að þessu sinni var konan vistuð í fangageymslu og svo úrskurðuð í gæsluvarðhald og einangrun.
Viku síðar var konan látin laus. Rannsókn annars málsins var felld niður í september 2022 með vísan til þess að það þætti ekki líklegt til sakfellis og eins stæðu rök til að falla frá saksókn á grundvelli ákvæðis í lögum um meðferð sakamála sem heimilar að fallið sé frá saksókn þegar aðili, sem búið er að dæma fyrir brot, verður uppvís að hafa framið annað eða önnur brot áður en hann var dæmdur og ætla megi að ekki verði um frekari refsingu að ræða þótt sakfellt yrði fyrir þau brot. Þetta átti við þar sem konan hafði í mars 2022 verið sakfelld í þriðja málinu sem varðaði meðal annars kynferðislega áreitni gegn barni í samskiptum sem fóru fram í gegnum leikjatölvu og samfélagsmiðla.
Rannsókn seinasta málsins var þó ekki hætt fyrr en í mars 20525, rúmlega fjórum árum eftir að konan var handtekin.
Byggði konan bótakröfu sína meðal annars á því að hún hefði verið samvinnuþýð við rannsóknina og þurft að lifa við langvarandi óvissu. Hún væri ung að árum og í viðkvæmri stöðu vegna vitsmunalegra erfiðleika, einhverfurófsröskunar, ADHD og kvíða. Því hefði biðin verið sérstaklega þungbær. Taldi hún að andlegir erfiðleikar og fjölmiðlaumfjöllun um málið hefðu valdið henni auknum miska en ella.
Bar sjálf ábyrgð á aðgerðum lögreglu
Íslenska ríkið hafnaði bótakröfunni og vísaði til þess að konan hefði kallað aðgerðir lögreglu yfir sig með óviðeigandi samskiptum við unga drengi. Hafi henni ekki getað dulist að sú háttsemi myndi að öllum líkindum leiða til handtöku, húsleitar, haldlagningar og gæsluvarðhalds. Þessi óviðeigandi samskipti ættu ein og sér að leiða til þess að bótaréttur konunnar félli niður. Hafi hún meðal annars verið sakfelld fyrir brot gegn þremur ungum drengjum og fyrir vörslur barnakláms. Lögreglu hafi ekki verið annað fært en að grípa til aðgerða þar sem rökstuddur grunur hafi verið uppi um að konan hefði gerst sek um alvarleg kynferðisbrot gegn börnum og ljóst að hún hafði áður gerst sek um slík brot, ekki löngu áður en atvik þessa máls áttu sér stað.
Dómurinn tók að mestu undir með íslenska ríkinu. Samskipti konunnar við drengina gæfu réttmætt tilefni til nánari rannsóknar. Fyrri sakfelling gæti þó ekki verið sjálfstæður grundvöllur þess að bótaréttur konunnar félli niður. Varðandi rannsókn málsins, sem var ekki fellt niður fyrr en 2025, væri ljóst að ekkert gæti skýrt hvers vegna þetta tók svona langan tíma. Umfangið og flækjustigið gæfu ekki tilefni til rúmlega fjögurra ára rannsóknar og eins væri óljóst hvort að rannsóknin hefði einu sinni verið virk allan þennan tíma. Hér væri því um óhóflegar tafir að ræða og saknæmt og ólögmætt brot gegn frelsi, friði og æru konunnar. Hún ætti því rétt til 400 þúsund króna miskabóta, en dómurinn hafnaði því að viðkvæm staða konunnar eða fjölmiðlaumfjöllun hefðu leitt til aukins miska.