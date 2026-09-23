KAPP og Thor Salmon þróa saman nýja tækni fyrir landeldi

KAPP og Thor Salmon hafa gert með sér nýsköpunar- og þróunarsamning um sameiginlega þróun nýrrar tækni fyrir landeldi. Verkefnið sameinar þekkingu KAPP á fiskeldi, sjálfvirkni og hugbúnaðarþróun við reynslu og rekstrarumhverfi Thor Salmon. Skrifað var undir samninginn á Íslensku sjávarútvegssýningunni í gær, eins og kemur fram í fréttatilkynningu.
Markmið samstarfsins er að þróa sérhæfða lausn sem tengir saman vatnsgæðamælingar, gagnasöfnun, stýrikerfi og gagnagreiningu. Lausninni er ætlað að safna og vinna úr upplýsingum frá eldisumhverfinu og veita rekstraraðilum skýrari og aðgengilegri yfirsýn yfir lykilþætti í rekstrinum. Thor Salmon notar nú þegar öflugt SCADA-kerfi sem KAPP hefur þróað og innleitt fyrir félagið. Nýja þróunarsamstarfið byggir á þeim grunni og miðar að því að efla kerfið enn frekar með aukinni samþættingu mælinga, gagnasöfnunar og greiningar.
Þróunin fer fram við raunverulegar rekstraraðstæður hjá Thor Salmon. Þar fær KAPP tækifæri til að þróa og sannreyna tæknina í nánu samstarfi við starfsfólk sem vinnur daglega við landeldi. Thor Salmon leggur verkefninu til prófunarumhverfi, rekstrargögn, sérþekkingu og virka þátttöku í mati á niðurstöðum.
„Samstarfið sameinar reynslu Thor Salmon af landeldi og þekkingu KAPP á sjálfvirkni, hugbúnaðarþróun og tæknilausnum fyrir fiskeldi. Markmiðið er að nýta gögn betur og umbreyta þeim í skýra og hagnýta innsýn fyrir rekstraraðila. Á þessu stigi leggjum við áherslu á að þróa lausnina, safna reynslu og sannreyna virkni hennar við raunverulegar aðstæður,“ segir Ólafur Karl Sigurðarson, forstjóri KAPP.
Verkefnið er áfangaskipt og niðurstöður hvers áfanga eru sannreyndar áður en farið verður í næsta skref. Nú er unnið að mælingum, gagnaöflun og samanburði gagna, auk undirbúnings frekari greiningar og tenginga við núverandi kerfi Thor Salmon. Með þessari nálgun geta aðilar þróað lausnina í takt við raunverulegar þarfir rekstrarins og tryggt að tæknin sé prófuð með markvissum hætti. Rekstraröryggi, áreiðanleiki mælinga og hagnýt framsetning upplýsinga eru lykilatriði í þróunarvinnunni.
„Við höfum þegar góða reynslu af SCADA-kerfinu sem KAPP þróaði fyrir okkur. Með þessu þróunarsamstarfi ætlum við að byggja áfram á þeim grunni, efla kerfið enn frekar og tengja saman fleiri mælingar og gögn. Markmiðið er að nýta upplýsingarnar betur til að auka yfirsýn og styðja við öruggan og markvissan rekstur,“ segir Steinþór Pálsson, forstjóri Thor Salmon.
Samstarfið er hluti af aukinni áherslu KAPP á þróun lausna fyrir fiskeldi og stafræna umbreytingu greinarinnar. Stefnt er að því að lausnin geti síðar nýst öðrum landeldisfyrirtækjum, bæði á Íslandi og erlendis. Lausnin verður kynnt nánar á vordögum, þegar lengri reynsla og frekari niðurstöður úr þróunar- og prófunarvinnunni liggja fyrir.
Um KAPP
KAPP er íslenskt tæknifyrirtæki sem þróar, framleiðir og þjónustar lausnir fyrir sjávarútveg, fiskeldi og matvælaiðnað. Lausnir KAPP ná meðal annars yfir kælingu, frystingu, þíðingu, fiskvinnslu, sjálfvirkni og hugbúnað, með áherslu á aukin gæði, nýtingu og rekstraröryggi í gegnum alla virðiskeðjuna.
KAPP er með starfsstöðvar á Íslandi, í Noregi og Bandaríkjunum og þjónustar viðskiptavini á alþjóðlegum mörkuðum.
Um THOR SALMON
Thor Salmon sérhæfir sig í landeldi á laxi og seiðaframleiðslu. Fyrirtækið byggir starfsemi sína á skýrri framtíðarsýn um að framleiða hágæða lax með ábyrgum og sjálfbærum hætti á landi.
Starfsemi Thor Salmon er hönnuð með langtímauppbyggingu að leiðarljósi, þar sem agi í rekstri, líffræðilegur áreiðanleiki og sjálfbærni eru í brennidepli. Félagið stefnir að því að vaxa í vel afmörkuðum skrefum og leggja þannig grunn að ábyrgri, öruggri og rekstrarlega hagkvæmri matvælaframleiðslu.