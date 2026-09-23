Húsbílaeigandi hafði betur í baráttu um kílómetragjaldið

Yfirskattanefnd hefur fallist á kröfu konu um að hún þurfi ekki að greiða kílómetragjald vegna húsbíls í hennar eigu. Hafði ríkisskattstjóri ákvarðað greiðslu en nefndin féllst á það með konunni að hún þyrfti ekki að borga þar sem húsbíllinn hefði verið í notkun erlendis, síðan árið 2023.
Konan kærði úrskurð ríkisskattstjóra til nefndarinnar en í úrskurðinum hafnaði hann því að fella niður kílómetragjald vegna húsbílsins. Vísaði ríkisskattstjóri til þess að húsbíllinn væri á íslenskum númerum, skráður hér á landi, skráður í umferð samkvæmt ökutækjaskrá og hefði verið staðsettur erlendis frá árinu 2023. Bent var einnig á að staða akstursmælis hefði verið skráð á Ísland.is í janúar 2026 og því hefði verið ákvörðuð bráðabirgðagreiðsla kílómetragjalds vegna þess mánaðar, í samræmi við þá skráningu.
Vildi ríkisskattstjóri meina að undanþáguákvæði í lögum um kílómetragjald ætti ekki við um húsbílinn. Samkvæmt því ættu bílar sem fluttir voru tímabundið úr landi að njóta undanþágu en þar sem húsbíllinn væri enn staðsettur erlendis ætti ákvæðið ekki við um hann. Hefði ökutækið verið staðsett erlendis við gildistöku laganna hefði aðeins þurft að skrá mælisstöðu við flutning ökutækisins aftur til landsins, sækja um undanþágu vegna tímabundins flutnings úr landi og leggja fram staðfestingu á út- og innflutningi.
Ekki á Íslandi
Í kæru konunnar kom fram að þar sem húsbíllinn væri staðsettur erlendis nýtti hann ekki íslenska vegi eða aðra innviði sem kílómetragjaldi væri ætlað að standa undir. Húsbíllinn hefði verið fluttur úr landi árið 2023 og ekki væri gert ráð fyrir því að bíllinn yrði nokkurn tímann fluttur aftur til Íslands, heldur notaður í útlöndum og þegar keypt yrði nýtt ökutæki, sem skráð yrði erlendis, myndi húsbíllinn verða seldur. Enginn akstur ökutækisins hafi farið fram hérlendis frá gildistöku laga um kílómetragjald.
Í kærunni kom enn fremur fram gjaldtakan væri hvorki byggð á þeim gjaldstofni sem lögin gerðu ráð fyrir né stæði hún í neinum tengslum við þá þjónustu sem gjaldinu væri ætlað að standa undir, þ.e. viðhaldi og uppbyggingu íslenska vegakerfisins. Ekki væri raunhæft að flytja ökutækið aftur til Íslands til þess eins að fá álagt kílómetragjald endurgreitt og væri óhófleg fyrirframinnheimta gjaldsins ekki í samræmi við meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar. Málið snerist ekki um tímabundna dvöl ökutækisins og leiddi túlkun ríkisskattstjóra til þess að gjald væri lagt á ökutæki sem hvorki væri notað á Íslandi né sem raunhæfur möguleiki væri á að njóta undanþágu vegna.
Í umsögn ríkisskattstjóra um kæruna var sú niðurstaða hans ítrekuð að undanþáguákvæði laga um kílómetragjald ætti ekki við um húsbílinn þar sem það ætti aðeins við um tímabundinn flutning ökutækja úr landi.
Konan svaraði umsögninni með því að samsinna því að húsbíllinn hefði ekki verið fluttur tímabundið úr landi. Í umsögn ríkisskattstjóra væri hins vegar ekki tekin efnisleg afstaða til meginatriða kærunnar, að gjald væri lagt á ökutæki sem væri staðsett erlendis og notaði ekki íslenska vegakerfið og hafi ekki gert það frá því að lög um kílómetragjald tóku gildi.
Þarf ekki að borga
Í niðurstöðu yfirskattanefndar er gerð grein fyrir lagalegum grundvelli undanþágu frá kílómetragjaldinu. Vísar nefndin til bráðabirgðaákvæðis IV í lögum um gjaldið þar sem segir að sé ökutæki erlendis, eða ökutæki skráð úr umferð við gildistöku laganna skuli ekki skrá stöðu akstursmælis við afskráningu þess ef aðstæður hafi ekki breyst frá gildistöku laganna. Segir nefndin að þetta samrýmist fyllilega almennum reglum laganna að öðru leyti sem ekki geri ráð fyrir því að greitt sé kílómetragjald af akstri gjaldskyldra ökutækja erlendis að uppfylltum skilyrðum þar að lútandi. Nefndin fellst ekki á það með ríkisskattstjóra að undanþága slíkra ökutækja frá greiðslu kílómetragjalds sé háð því að um tímabundinn útflutning þeirra sé að ræða, í skilningi laganna.
Getur nefndin þess að ríkisskattstjóri hafi ekki minnst á þetta bráðabirgðaákvæði laganna í úrskurði sínum eða umsögn um kæruna.
Segir nefndin að gögn beri ekki annað með sér en að húsbíllinn hafi verið staðsettur erlendis við gildistöku laga um kílómetragjald og sé þar enn. Vísað er þar til gagna um að húsbíllinn hafi verið færður til skoðunar erlendis árlega, frá árinu 2024. Bráðabirgðaákvæði IV eigi því við um húsbílinn og þar af leiðandi beri konunni ekki að greiða kílómetragjald af honum vegna ársins 2026.
Er ríkisskattstjóra falið að gera viðeigandi gjaldabreytingar vegna úrskurðar nefndarinnar.
Konan hafði því betur í viðureign sinni við ríkisskattstjóra og þarf ekki að borga kílómetragjald.