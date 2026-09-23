Hollensk fangelsi veita kvenföngum kynlífsleikföng – Fengu sýkingar af heimagerðum leikföngum

Fangelsismálayfirvöld í Hollandi ætla að láta kvenkyns fanga fá kynlífsleikföng. Ástæðan er faraldur sýkinga svo sem sveppasýkinga eftir að fangarnir hafa notað heimagerð leikföng.
Hollenski miðillinn NOS greinir frá þessu.
Af lýðheilsuástæðum hafa hollensk fangelsismálayfirvöld ákveðið að veita kvenföngum kynlífsleikföng, svo sem gervilimi. Það er eftir að heilbrigðisstarfsfólk upplýsti um faraldur sveppasýkinga í hollenskum fangelsum.
Hafa kvenfangar verið að búa til sín eigin kynlífsleikföng, meðal annars úr tannburstum, til þess að fullnægja sínum þörfum. Höfðu rafmagnstannburstar verið teknir af föngum sem voru að nota þá sem kynlífsleikföng.
Eins og segir í umfjölluninni munu fangar fá að kaupa leikföngin á kostnaðarverði. Er um að ræða tvenns konar leikföng. Annars vegar rafknúinn titrara en hins vegar gegnsæjan gervilim.
„Heilbrigt kynlíf stuðlar að slökun, betri svefni og minni gremju, og getur dregið úr heilsufarsáhættu sem fylgir óöruggum valkostum,“ segir í tilkynningu fangelsismálastofnunarinnar.