Gæsluvarðhaldsúrskurður í sjókistumálinu – Reyndi að taka við 30 kg af kókaíni

Landsréttur staðfesti 22. september úrskurð Héraðsdóms Reykjaness um að maður sem ákærður hefur verið fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots skuli sæta áfram gæsluvarðhaldi. Gæsluvarðhaldið var framlengt til 14. október næstkomandi.
Málið tengist rannsókn á umfangsmiklum innflutningi á fíkniefnum. Samkvæmt gögnum málsins fylgdist lögregla með hópi manna sem grunaður var um að undirbúa móttöku fíkniefnasendingar sem falin var í sjókistum eða utanáliggjandi hirslum á súrálsskipi sem siglt var til Straumsvíkur í sumar. Í rannsókninni fundust samtals rúmlega 106 kíló af kókaíni og var styrkleiki efnanna talinn mjög mikill samkvæmt matsgerð rannsóknarstofu Háskóla Íslands.
Lögregla lagði hald á farsíma þeirra sem grunaðir voru og í samskiptum þeirra kom meðal annars fram undirbúningur að móttöku sendingarinnar. Maðurinn sem úrskurðirnir taka til var yfirheyrður í júní og júlí. Hann viðurkenndi að hafa verið með öðrum manni þegar töskurnar voru afhentar en kvaðst ekki hafa vitað hvað þær innihéldu. Hann sagðist þó hafa tekið við töskunum úr bíl og opnað dyr fyrir erlendum mönnum sem komu með töskurnar.
Við frekari yfirheyrslur kom fram að hann hefði ekið bíl að vettvangi afhendingarinnar. Hann lýsti því að hinn maðurinn hefði sagt honum hvar þeir ættu að hittast og að hann hefði beðið hann um að vera við bifreiðina. Í símagögnum komu jafnframt fram skilaboð sem tengdust afhendingunni, meðal annars fyrirmæli um að rétta tiltekinn peningaseðil. Maðurinn viðurkenndi að hafa fengið 1.000 króna seðil frá samverkamanni sínum og rétt hann við afhendinguna. Eftir það komu menn á vettvang, töskum var komið fyrir í bifreið og þeir óku á brott.
Maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi frá 25. júní. Í fyrstu var það reist á rannsóknarhagsmunum en síðar á ákvæði laga um gæsluvarðhald vegna almannahagsmuna. Gæsluvarðhaldið hefur ítrekað verið framlengt og Landsréttur staðfest fyrri úrskurði.
Rannsókn málsins lauk í september og ákæra var gefin út 17. september. Maðurinn er ákærður fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots með því að hafa 24. júní reynt að taka við um 30 kílóum af kókaíni. Ákæruvaldið telur hann hafa verið í samvinnu við aðra um móttöku mikils magns fíkniefna sem flutt hafi verið til landsins í sölu- og dreifingarskyni. Brotið er talið varða við 173. gr. a. almennra hegningarlaga og getur varðað allt að 12 ára fangelsi.
Héraðsdómur taldi manninn undir sterkum grun um stórfellt fíkniefnabrot og að brotið væri sérstaklega alvarlegt. Með vísan til almannahagsmuna var talið nauðsynlegt að hann sæti áfram í gæsluvarðhaldi á meðan sakamálið væri til meðferðar.
Landsréttur tók fram að hann hefði þegar 7. september komist að þeirri niðurstöðu að skilyrði væru fyrir gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála. Ekkert nýtt hefði komið fram sem breytti þeirri niðurstöðu. Var úrskurður héraðsdóms því staðfestur og gæsluvarðhaldið framlengt til 14. október klukkan 16.