Fyrirskipuðu flutning á gröfum gyðinga í Tælandi – „Ef þið ætlið að deyja, deyið heima hjá ykkur“

Tælensk yfirvöld hafa fyrirskipað brottflutning grafa úr sérstökum minningarreit gyðinga nálægt Bangkok. Forsætisráðherrann segir að útlendingar verði að fylgja lögum landsins og fara heim til sín til að deyja.
Greint er frá málinu í Yedioth Ahronoth og fleiri ísraelskum miðlum.
„Ef þið ætlið að koma hingað, komið og aflið ykkur heiðarlegs lífsviðurværis. Ef þið ætlið að deyja, deyið heima hjá ykkur,“ sagði Anutin Charnvirakul, forsætisráðherra Tælands, eftir að þarlend yfirvöld ákváðu að fyrirskipa að grafir í sérstökum minningarreit gyðinga nálægt höfuðborginni Bangkok yrðu fjarlægðar.
Sagði hann að útlendingar ættu að fylgja lögunum, ekki biðja um séróskir eða reyna að nýta sér gestrisni Tælendinga.
Verða að virða tælenska menningu
Um er að ræða minningarreit strangtrúaðra gyðinga í Chachoengsao héraði. En sveitarstjórn þar ákvað að endurnýja ekki leyfið sem söfnuðurinn hafði. Verður jafn framt farið í endurskoðun á öllum leyfum sem söfnuðurinn hefur fengið, svo sem byggingarleyfum, landnýtingarleyfum og fleiru.
Forsætisráðherrann beindi orðum sínum ekki sérstaklega að gyðingum heldur öllum útlendingum. Þeir ættu ekki að fá að reka sérstaka minningarreiti, kirkjugarða eða aðra trúarlega starfsemi án þess að það sé í takt við landslögin. Það yrði að virða tælenska menningu, samfélag og siði.
Sagði Charnvirakul að sveitarstjórum og sveitarstjórnum á hverjum stað yrði gert að beita sér gegn hvers kyns ólöglegri starfsemi útlendinga í landinu, svo sem atvinnurekstur eða trúarlega starfsemi.
Fjórar grafir
Minningarreiturinn fékk upphaflega leyfi árið 2021 en það var ekki endurnýjað árið 2024. Ákvað sveitarstjórn svo að það yrði að fjarlægja þær fjórar grafir sem liggja í reitnum og öll önnur mannvirki á staðnum.
Þrír þeirra sem hvíldu í garðinum voru ísraelskir karlmenn en einnig hvíldi þar bresk kona. Þrjár útfarirnar fóru fram eftir að leyfið hafði runnið út.
Viðkvæmur flutningur
Í Tælandi búa á annað þúsund gyðingar. Samfélag þeirra hefur þegar grafið upp kisturnar og fært þær á nýjan stað. En slíkur flutningur er mjög viðkvæmur í gyðingdómi og þurfti að flytja inn sérfræðinga frá Ísrael til þess að sjá til þess að þetta yrði framkvæmt samkvæmt öllum trúarlegum reglum.
„Þótt þessi flutningur sé sársaukafullur er mikilvægast að við fylgjum lögum landsins. Ef við hefðum – án þess að vita af því – keypt kirkjugarð sem uppfyllti ekki skilyrðin, þá erum við mjög ánægð með að hafa fundið annan og fallegan stað,“ sagði rabbíninn Yosef Chaim Kantor.
Í ísraelskum miðlum er sagt að skipun um brottflutning grafanna í Chachoengsao sé til marks um aukna útlendingaandúð í Tælandi. En forsætisráðherrann segir að málið snúist um að sumir útlendingar þykist geta sett Tælendingum reglur, til að mynda að sums staðar séu sett upp skilti þar sem Tælendingum er sérstaklega bannaður aðgangur. Sveitarstjórar eigi að láta taka slík skilti umsvifalaust niður. Einnig eigi útlendingar ekki að geta rekið ólöglega starfsemi á kennitölum tælenskra ríkisborgara.