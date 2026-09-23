Fíkniefnamálið: Starfsmaður BL á meðal handteknu

Erna Gíslasóttir, forstjóri bílaumboðsins BL, hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna handtöku starfsmanns fyrirtækisins í tengslum við rannsókn lögreglu á stóru máli sem varðar fíkniefnamisferli og peningaþvætti.
Erna segir að starfsmaðurinn hafi verið leystur undan vinnuskyldu tímabundið. Hún segir ennfremur að fyrirtækið muni veita lögreglu alla þá aðstoð sem unnt er:
„Vegna aðgerða lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem fram fóru í gærmorgun, þriðjudag, þar sem fjöldi manns var handtekinn, þar á meðal einn starfsmaður hjá okkur, vill fyrirtækið taka skýrt fram að það, sem slíkt, á enga aðkomu að málinu og býr ekki yfir meiri vitneskju um málavöxtu en þeirri sem greint hefur verið frá í fjölmiðlum. Umræddur starfsmaður hefur verið leystur undan vinnuskyldu tímabundið, eða þar til mál skýrast frekar til að unnt sé að taka frekari ákvarðanir. Fyrirtækið mun veita lögreglunni alla þá aðstoð sem okkur er unnt að veita og hún kann að fara fram á, en mun ekki tjá sig frekar að svo stöddu.“
Sjá einnig: Sex í gæsluvarðhald vegna umfangsmikillar rannsóknar á peningaþvætti og fíkniefnamisferli