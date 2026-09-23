Falin hætta í mörgum rafmagnstöflum – „Rafvirkjar tala stundum um að rofinn „blindist““

Rafvirkjameistari bendir á að hætta getur leynst í mörgum rafmagnstöflum, það er sem eru með eldri gerðir lekaliða. Fólk þurfi að láta meta hvort að bilunardstraumsrofi henti þeim nútíma raftækjum sem eru á heimilum í dag.
„Lekaliðinn í rafmagnstöflunni getur bjargað lífi þínu,“ segir Baldvin Björgvinsson, rafvirkjameistari og kennari við Tækniskólann í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag.
LED ljós og hleðslutæki
Að sögn Baldvins talar fagfólk um bilunarstraumsrofa. En hann fylgist með því hvort að straumurinn sem fer til raftækja skili sér til baka með réttum leiðum. En ef straumur fari í aðra leið, til dæmis í gegnum líkama manns til jarðar þá á hann að slá út og rjúfa rafmagnið.
„Rafstraumur sem er hættulegur manni getur verið of lítill til að venjulegt öryggi slái út. Næmur bilunarstraumsrofi veitir því mikilvæga viðbótarvörn. Hann getur líka dregið úr eldhættu vegna rafmagnsleka,“ segir Baldvin. „En það er ekki nóg að rofi sé í töflunni. Hann þarf að henta tækjunum sem þú notar.“
Bendir hann að raftæki taki sífelldum breytingum eftir því sem tækninni fleygir áfram en rafmagnstaflan breytist ekki samhliða því. Ef bætt hefur verið við LED ljósaperum, nýrri þvottavél eða hleðslutæki fyrir rafmagnshjól þá sé ástæða til þess að athuga hvort að vörnin henti enn þá.
„Rafeindabúnaður í nútímatækjum breytir rafstraumnum og stýrir honum. Við ákveðnar bilanir getur því orðið annars konar rafmagnsleki en eldri gerðir bilunarstraumsrofa eru hannaðar til að nema. Það að tæki virki eðlilega í dag segir ekki hvernig vörnin bregst við ef það bilar á morgun,“ segir hann.
Blindast
Nefnir hann að bilunarstraumsrofar af gerð AC nemi ákveðna gerð riðstraumsleka. Jafnstraumsþáttur í lekanum getur skert næmi hans eða jafn vel komið í veg fyrir að hann slái út.
„Rafvirkjar tala stundum um að rofinn „blindist“. Rafmagnið getur þá haldist á þegar hefði þurft að rjúfa það,“ segir Baldvin. „Verndi sami rofi nokkrar rafrásir getur truflun frá einu tæki einnig skert vörn annars staðar á heimilinu. Rofinn þarf því ekki að vera bilaður til að vera óheppileg vörn. Hann getur einfaldlega verið af rangri gerð fyrir notkunina.“
Eins og segir í leiðbeiningum Húsnæðis og Mannvirkjastofnunar frá því í fyrra eigi ekki að nota AC rofa fyrir ljósa og tenglagreinar, það er þeim rásum sem þjóna ljósum og innstungum. Skiptir mestu máli tilkoma LED lýsinga og hleðslutækja.
A, F eða B
Þurfi í mörgum tilfellum að skipta AC rofum í eldri hluta út. Það sem hentaði í upphafi, þegar húsið var byggt, hentar kannski ekki tækjunum sem eru komin inn í það.
Rofi af gerðinni A henti betur fyrir almennar heimilisrásir, en hann nemur fleiri gerðir lekastraums en AC. En annar búnaður krefst annarra varna, svo sem rofum af gerðinni F eða B. Það sé hlutverk rafvirkjameistarans að velja vörn sem hentar.
„Sérstaklega þarf að huga að þessu við uppsetningu hleðslustöðvar fyrir rafbíl eða varmadælu. Nýr rofi við nýtt tæki leysir ekki alltaf allan vandann. Eldri rofi, sem rafmagnið fer fyrst um, getur enn orðið fyrir áhrifum af lekanum. Því þarf að skoða hvernig varnirnar vinna saman,“ segir Baldvin.
Spurðu rafvirkjameistarann
Minnir hann á prófunarhnappinn og að ráðlagt sé að prófa nokkrum sinnum á ári. En prófun slær út rafmagnið. Ef það gerist ekki skuli hafa samband við rafverktaka. Hafa beri þó í huga að rofi geti staðið hnappaprófið sem sýni ekki hvernig rofinn bregðist við öllum gerðum lekastraums.
„Enginn bilunarstraumsrofi verndar gegn öllum raflostum. Einangrun og jarðtengingar þurfa áfram að vera í lagi. Skemmdar snúrur og óvarleg umgengni við rafmagn eru áfram hættulegar,“ segir Baldvin að lokum. „Ef AC-rofi er til varnar ljósum og innstungum heima hjá þér er ráð mitt að fá löggiltan rafverktaka til að yfirfara vörnina og láta endurnýja hana svo hún hæfi notkuninni. Rétt valinn, rétt tengdur og prófaður rofi þarf hins vegar ekki sjálfkrafa að víkja. Biddu rafvirkjameistarann að svara einni einfaldri spurningu: Hentar bilunarstraumsrofinn minn tækjunum sem ég nota í dag?“