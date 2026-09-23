Dagný Ósk er látin aðeins 38 ára að aldri

Dagný Ósk Vestmann lést í nótt á líknardeild Landspítalans eftir erfiða baráttu við krabbamein. Frá þessu greinir Vísir. Dagný var 38 ára gömul og lætur eftir sig eiginmann og tvö börn. Hún hafði undanfarið fjallað opinskátt um veikindin, en hún greindist fyrst með brjóstakrabbamein árið 2017 og svo aftur árið 2023 en þá hafði meinið dreift sér í eitla, lifur og bein.
Sjá einnig: Dagný berst við krabbamein sem hefur dreift sér – Vill nota tímann til að skapa dýrmætar minningar
Um helgina sem leið birtist viðtal við Dagnýju hjá Vísi en hún var þá að skipuleggja eigin jarðarför og lýsti því hvernig baráttan hafi tekið á fjölskylduna bæði andlega og fjárhagslega. Bæði Dagný og eiginmaður hennar höfðu verið launalaus undanfarið og mikill falinn kostnaður fylgir krabbameinsmeðferð. Fjölskyldan blés því til söfnunar til að eiga fyrir kistulagningu og útför Dagnýjar þar sem ljóst var í hvað stefndi.
„Mig langar bara að minna fólk á að finna það fallega í litlu hlutunum,“ sagði Dagný í viðtalinu.
Söfnunarreikningur fjölskyldunnar er á nafni Kristins Bjarka Hjaltasonar, eiginmanns Dagnýjar.
Kennitala: 160183-5439
Bankanúmer: 0702-15-835439