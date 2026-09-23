Camilla Rut: Áfall á bíllausa daginn – „Jesús hvað við eigum langt í land“

Nýjar tölur um losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi, sem Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku og loftslagsráðherra kynnti á blaðamannafundi í gær, voru ekki uppörvandi lestur á bíllausa daginn.
Camilla Rut Arnarsdóttir, markaðsstjóri Hopp, segir Íslendinga eiga langt í land með að ná loftslagsmarkmiðum sínum og telur að breyttar ferðavenjur þurfi að vera hluti af lausninni.
Camilla fjallar um málið í aðsendri grein sem birtist á vef Vísis í morgun undir fyrirsögninni: Áfall á bíllausa daginn.
Eigum langt í land
„Samkvæmt nýjum framreikningi stefnir Ísland í 21% samdrátt í samfélagslosun fyrir árið 2030 miðað við 2005, á meðan gert er ráð fyrir að krafa Íslands verði um 41%. Samgöngur skipta þar miklu máli og jesús hvað við eigum langt í land.”
Til glöggvunar er samfélagslosun hugtak yfir þann hluta losunar gróðurhúsalofttegunda sem meðal annars kemur frá samgöngum, landbúnaði, úrgangi og ýmiss konar atvinnustarfsemi.
Camilla segir vegasamgöngur standa undir um þriðjungi samfélagslosunar Íslands. Í stað þess að losunin frá þeim haldi áfram að dragast saman hafi hún aukist um 1,3 prósent á síðasta ári.
Að mati Camillu sýnir þróunin að við þurfum að hugsa öðruvísi um hvernig við komumst á milli staða. Einkabíllinn hafi lengi verið sjálfgefinn hluti af daglegu lífi margra en þurfi ekki alltaf að vera fyrsta svarið.
Hún nefnir þar ýmsa möguleika, meðal annars göngu, hjólreiðar, almenningssamgöngur, rafskútur, leigubíla og deilibíla. Markmiðið sé ekki að einn ferðamáti leysi alla hina af hólmi heldur að fólk hafi raunhæft val.
Nýta þurfi farartækin betur
Camilla, sem er markaðsstjóri Hopp, leggur sérstaka áherslu á hlutverk deilibíla. Þeir geti meðal annars komið í stað annars eða jafnvel þriðja bíls á heimili. Í íslensku veðurfari sé óraunhæft að ætla að fólk geti alltaf verið án bíls, en með deilibílum sé hægt að hafa aðgang að bíl þegar hans er þörf án þess að eiga hann.
Hún segir rafvæðingu bílaflotans mikilvægan hluta orkuskiptanna en að það eitt og sér dugi ekki. Einnig þurfi að nýta farartæki betur og breyta hugsunarhættinum í kringum samgöngur.
„Í stað hugsunarinnar „ég þarf bíl“ getum við færst nær hugsuninni „ég þarf að komast þangað“ og lausnin getur verið mismunandi frá einum degi til annars.“
Camilla segir því spurninguna ekki endilega vera hvort Íslendingar þurfi fleiri bíla.
„Kannski þurfum við ekki fleiri bíla en kannski þurfum við bara betri aðgang að þeim þegar við þurfum á þeim að halda og fleiri valkosti í samgöngumálum á Íslandi.“