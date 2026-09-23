Björn Leví deilir samsæriskenningu um verkfall flugvirkja - „Og viti menn, frumvarp!“

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að setja lög á verkfall flugvirkja Icelandair sem hófst á miðnætti. Að sögn RÚV samþykkti ríkisstjórnin lagasetninguna einróma á fundi sínum í morgun og hafa formenn stjórnarandstöðuflokkanna lýst yfir stuðningi við frumvarpið.
Hefur fyrirhugaðri lagasetningu verið lýst sem óvæntri en fyrrverandi þingmaður Pírata, Björn Leví Gunnarsson, telur brögð í tafli. Hann er með samsæriskenningu um málið sem hann deilir á Facebook.
„Skoðum þessar tvær fréttir og veltum því fyrir okkur hversu „óvænt“ þetta er,“ skrifar þingmaðurinn fyrrverandi og bendir annars vegar á frétt Vísis í morgun um að innviðaráðherra hafi óvænt ákveðið að leggja fram frumvarp um lagasetningu á verkfallið og hins vegar frétt sem birtist í síðustu viku, þann 16. september, um að Icelandair væri að bjóða farþegum að færa flug sitt. Telur Björn Leví þetta benda til þess að Icelandair hafi vitað að lög yrðu sett á verkfallið.
„Icelandair „býður farþegum sem eiga bókaðar flugferðir 23. og 24. september að færa þær“ – sem þegar ég heyrði gæti bara þýtt eitt. Að Icelandair vissi að það yrði lagasetning á verkfallið. Og viti menn, frumvarp!
Eina leiðin til þess að Icelandair gæti gefið þetta út svona öruggt er að hafa verið í samskiptum við ríkisstjórnina um þetta. Að giska á þessi viðbrögð er ... mjög fjarlægur möguleiki.“
Björn Leví segir að sé þessi kenning hans rétt ætti ríkisstjórnin að koma hreint fram og svara því hvort flugfélaginu hafi verið lofað lagasetningu á verkfallið.
„Mér finnst að ríkisstjórnin ætti að segja það heiðarlega, hvort hún hafi gefið vilyrði til Icelandair á einhvern hátt um lög á verkfall.“