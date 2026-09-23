Annar bílasali var líka handtekinn í stóru lögregluaðgerðinni

Um tíu voru handteknir í viðamikilli lögregluaðgerð á höfuðborgarsvæðinu á þriðjudag. Þar af eru sex í gæsluvarðhaldi. Í tilkynningu frá lögreglu í dag kemur fram að málið varði fíkniefnamisferli og peningaþvætti. Framkvæmdar voru húsleitir og handtökur á nokkrum stöðum og lagt var hald á bæði fjármuni og fíkniefni.
Meðal hinna handteknu voru framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL. Forstjóri BL, Erna Gísladóttir, staðfesti í yfirlýsingu til fjölmiðla að starfsmaður hjá fyrirtækinu hafi verið handtekinn. Samkvæmt heimildum DV var manninum sleppt lausum og er hann því ekki í gæsluvarðhaldi. Í yfirlýsingu Ernu segir að fyrirtækið hafi engin tengsl við málið en starfsmaðurinn hefur verið leystur undan vinnuskyldu tímabundið:
„Vegna aðgerða lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem fram fóru í gærmorgun, þriðjudag, þar sem fjöldi manns var handtekinn, þar á meðal einn starfsmaður hjá okkur, vill fyrirtækið taka skýrt fram að það, sem slíkt, á enga aðkomu að málinu og býr ekki yfir meiri vitneskju um málavöxtu en þeirri sem greint hefur verið frá í fjölmiðlum. Umræddur starfsmaður hefur verið leystur undan vinnuskyldu tímabundið, eða þar til mál skýrast frekar til að unnt sé að taka frekari ákvarðanir. Fyrirtækið mun veita lögreglunni alla þá aðstoð sem okkur er unnt að veita og hún kann að fara fram á, en mun ekki tjá sig frekar að svo stöddu.“
Mennirnir tengdir
Samkvæmt heimildum DV var annar bílasali einnig handtekinn í aðgerðunum á þriðjudag. Sá mun vera í gæsluvarðhaldi. Hefur hann komið nokkuð víða við í bílaheiminum en hefur undanfarna mánuði starfað sem sölumaður á lítilli bílasölu. Hann er eini skráði starfsmaðurinn þar. Heimildir DV herma að þessi maður og starfsmaðurinn hjá BL séu tengdir sterkum böndum og séu nánir vinir.
Skráðar heimildir eru einnig til um tengsl mannanna: Félag sem rekur bílasöluna þar sem síðarnefndi maðurinn starfar er samkvæmt fyrirtækjaskrá skattsins í eigu mannsins sem starfar hjá BL.
Tengsl við Straumsvíkurmalið
Meðal hinna handteknu í málinu eru Atli Freyr Fjölnisson en hann situr í gæsluvarðhaldi vegna aðildar að Straumvíkursmyglinu í sumar, en þar voru 106 kg af kókaíni flutt með súrálsskipi sem lagðist að höfn í Straumsvík, en efnin voru falin í sjókistum í skipinu. RÚV greindi frá því í gærkvöld Atli Freyr hefði verið handtekinn á Litla-Hrauni. Tengsl eru talin vera á milli málanna en þó er ekki um sama málið að ræða enda hafa ákærur þegar verið gefnar út í Straumsvíkurmálinu.
RÚV telur að málið hafi verið til rannsóknar frá fyrrihluta síðasta árs. Símahleranir hafa staðið yfir frá upphafi þessa árs, hið minnsta.
Hins vegar liggja engar upplýsingar fyrir um hvaða brot hinir handteknu í málinu eru grunaðir um, fyrir utan að rannsókin er sögð varða fíkniefnamisferli og peningaþvætti. Tekið skal fram að ekkert liggur fyrir um að bílaviðskipti tengist málinu en þó vekur athygli að tveir hinna handteknu starfa við bílaviðskipti.