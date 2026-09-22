Voru með mikið reiðufé í farangrinum

Tveir erlendir menn á þrítugsaldri hafa verið ákærðir fyrir peningaþvætti. Mennirnir eru með íslenskar kennitölur og eru skráðir til heimilis að Smiðshöfða í Reykjavík en í ákæru Lögreglustjórans á Suðurnesjum eru þeir sagðir dveljast erlendis.
Mennirnir eru sakaðir um að hafa á nokkurra daga tímabili, þ.e. milli 28. febrúar og 5. mars á þessu ári, tekið við samtals 12.140 evrum og 2.700 bandarískum dollurum frá óþekktum aðilum. Samtals er þetta andvirði rúmlega tveggja milljóna íslenskra króna. Segir í ákæru þeim hafi ekki getað dulist að um væri að ræða ávinning af refsiverðum brotum.
Mennirnir voru handteknir í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þann 5. mars er þeir voru á leiðinni í flug til Helsinki í Finnlandi. Höfðu þeir falið reiðuféð í farangri sínum og voru hvor með hluta af því í sinni tösku.
Mönnunum er birt ákæra og fyrirkall í Lögbirtingablaðinu þar sem ekki hefur tekist að birta þeim ákæruna. Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 27. október næstkomandi.