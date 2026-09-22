Viðtal 60 minutes við Patrick Clancy: Sjö spurningar sem var ekki svarað

Patrick Clancy tjáði sig um helgina í fyrsta sjónvarpsviðtali sínu síðan fyrrverandi eiginkona hans, Lindsay Clancy, var ákærð fyrir að hafa myrt þrjú börn þeirra.
Patrick sem starfar sem sölustjóri í tæknigeiranum hefur nýlega verið í brennidepli almennings eftir að fjölmargar skaðlegar samsæriskenningar komu upp í tengslum við morðréttarhöld fyrrverandi eiginkonu hans.
Lindsay var sökuð um að hafa myrt þrjú ung börn þeirra, Coru, fimm ára, Dawson, þriggja ára, og átta mánaða gamla Callan, í janúar 2023. Verjendur hennar héldu því fram að hún hefði þjáðst af fæðingargeðrofi þegar morðin voru framin, og því ekki hægt að draga hana til ábyrgðar.
Málið endaði með ógildingu réttarhalda, þar sem kviðdómendur gátu ekki komið sér saman um samhljóða niðurstöðu. Vangaveltur að eiginmanni Lindsay, Patrick, sem leiddi til órökstuddra fullyrðinga um meinta þátttöku hans í dauða barna sinna.
Á sunnudag sagði Patrick loksins sína eigin hlið á sögunni í viðtali við 60 Minutes, en Law&Crime benti á sjö lykilspurningar sem enn eru ósvarað.
Samband hans við Lindsay núna
Eitt efni sem varla var rætt um í viðtalinu var samband Patricks og Lindsay í dag.
Patrick sótti um skilnað í febrúar 2024, rétt rúmu ári eftir andlát barna sinna, og fyrir dómi lýsti hann Lindsay sem ástríkri og hollri móður sem gerði allt fyrir börnin sín. Í viðtalinu við 60 Minutes sagði hann að hann teldi að „það væri geðsjúkdómur hennar sem olli því,“ og bætti við að án fyrirgefningar „væri ég étinn upp að innan að eilífu.“
Þegar Lindsay var spurður hvort hann hefði nokkurn tíma beðið um fyrirgefningu svaraði hann: „Nei, en ég gaf henni hana.“
Það sem viðtalið fjallaði ekki um var hvort fyrrverandi hjónin hefðu haft samskipti frá því í janúar 2023 þegar börnin voru myrt, allt fram að réttarhöldunum og eftirmálum þeirra.
Hugleiðingar Patreks um samsæriskenningarnar
Margar ásakanir hafa verið bornar á Patrick síðan réttarhöldin voru felld niður, þar á meðal algjörlega órökstuddar fullyrðingar um að hann kunni að hafa borið ábyrgð á dauða barna sinna.
Til dæmis var hann spurður út í það fyrir dómi hvers vegna, þótt hann færi að heiman klukkan 17:15 til að heimsækja CVS-miðstöð í þriggja mínútna akstursfjarlægð, eftirlitsmyndavélar sýndu hann ekki þar fyrr en klukkan 17:32. Í umræðum á netinu er mikið gert úr þessum 15 mínútum sem vantar.
Hann fjallaði ekki um neinar sérstakar samsæriskenningar í viðtalinu en talaði almennt um gagnrýni sem hann fékk á samfélagsmiðlum í réttarhöldunum. Í stuttu máli segir Patrick í 60 Minutes: „Þetta er mjög skaðlegt arfleifð barnanna minna. Þetta truflar mjög mikið það sem skiptir máli hér, sem er geðheilsa í kringum fæðingu. Og þetta hefur valdið raunverulegu fólki raunverulegum skaða, þar á meðal mér, en einnig öðrum. Það er sárt að sjá þetta og það gerir það erfitt að vera á almannafæri. Og það er mögulegt að sumt af þessu fólki, eftir að hafa séð lygi eftir lygi eftir lygi, fari að trúa því. Og það er það sem við sitjum uppi með.“
Hugleiðingar hans um að réttarhöldin enduðu með ógildingu
Eitt efni sem er ekkert snert á í viðtalinu í 60 Minutes var hvað Patrick finnst um þá staðreynd að morðmálið yfir Lindsay hafi endað með ógildingu.
Talsmaður Patricks sendi þó frá sér yfirlýsingu þann 4. september þar sem hann gaf í skyn að hann myndi ekki styðja endurupptöku réttarhalda. Þótt hann þakkaði dómi og kviðdómendum fyrir störf þeirra sagði í yfirlýsingunni: „Tilhugsunin um að endurlifa þennan harmleik í gegnum önnur réttarhöld er ótrúlega sársaukafull, fyrir Patrick, fjölskyldu hans og okkur öll.“
Lögmaður hans staðfesti síðar að endurupptaka réttarhalda yrði „ótrúlega sársaukafull“ fyrir Patrick og fjölskylduna.
Spurði hann Lindsay hvers vegna hún hefði myrt börnin þeirra?
Í viðtalinu spurði Ross Douthat Patrick hreint út hvort hann hefði spurt Linsday hvers vegna hún gerði það sem hún gerði, en Patrick svaraði ekki heldur talaði um allt aðra spurningu.
„Ég spurði hana hvort hún mundi eftir því,“ útskýrði hann áður en hann hélt áfram að segja að fyrrverandi eiginkona hans hefði sagt að minningin hefði verið „eins og draumur“.
Þó að ljóst sé að hér er dregin upp mynd af mjög erfiðu samtali er enn óljóst hvort hann spurði Lindsay nokkurn tíma hvers vegna hún drap börnin.
Meintir gallar í lögreglurannsókninni
Í réttarhöldunum deildi verjendateymi Lindsay sönnunargögnum um meint mistök í rannsókninni á dauða barnanna, svo sem að lögreglan hafi ekki greint pillurnar sem Lindsay hafði tekið við sjálfsvígstilraunina. Verjendur tóku einnig fram að rannsakendum hefði ekki tekist að endurheimta Apple Watch Lindsay, sem innihélt mikið magn gagna frá tímabilinu í kringum morðin.
Í viðtalinu í 60 Minutes minntist Patrick alls ekki á þetta, né hefur hann talað um það utan viðtalsins.
Hvað verður um Lindsay eftir réttarhöldin?
Patrick gaf engar athugasemdir um hvað hann telur að verði um Lindsay núna eða hvort hann telji líklegt að endurupptaka réttarhalda fari fram. Hins vegar, eins og áður hefur komið fram, hefur hann látið í ljós skoðanir sínar varðandi möguleikann á að gangast undir annað réttarhald.
Þar sem hann hefur sagt mjög opinberlega að hann kenni geðsjúkdómi Lindsay um það sem gerðist, en ekki henni persónulega, er ólíklegt að hann vilji sjá hana refsað umfram það sem þau bæði hafa þegar gengið í gegnum.
Hvort Lindsay væri að horfa á viðtalið við 60 minutes
Þar sem talið er að Lindsay dvelji nú á geðsjúkrahúsinu Tewksbury-sjúkrahúsinu í Massachusetts, eru allar líkur á að hún hafi horft á viðtal Patrick í 60 minutes..
Það var aldrei nokkurn tíma rætt í viðtalinu.