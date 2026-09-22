Tveir enn í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Vallargerði

Tveir pólskir menn eru enn í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á manndrápi í Vallargerði þann 9. ágúst. Mennirnir voru áður í gæsluvarðhaldi erlendis, annars á Spáni og hinn í Póllandi, en þeir voru fluttir hingað til lands.
Alls voru 13 handtekin í upphafi rannsóknarinnar, þar á meðal ein kona sem grunuð var um að hjálpa sakborningi við að flýja land.
Sá sem ráðinn var bani var pólskur maður á fimmtugsaldri, bjó hann í húsinu og leigði það af eigendum þess. Málið var fyrst tilkynnt sem líkamsárás en maðurinn var með lífsmarki er viðbragðsaðilar komu á vettvang. Hann lést hins vegar samdægurs á Landspítalanum. Hafði hann verið stunginn með eggvopni og sýru skvett framan í hann.
Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við DV að í raun sé ekki mikið að frétta af rannsókn málsins, verið sé að yfirfara mikið magn gagna og kalla eftir gögnum.
Aðspurð segir Elín Agnes að morðástæða liggi ekki fyrir. „Við erum ekki alveg þar,“ segir hún.
„Þegar verið er að rannsaka gögn og muni þá tekur það alltaf sinn tíma,“ segir hún ennfremur.
Hún vill ekki svara því til hvort mennirnir tveir, sem er í gæsluvarðhaldi, hafi verið samvinnufúsir né hvort játning liggi fyrir. Hún hefur þetta að segja um gang rannsóknarinnar:
„Við erum á þokkalegum stað. Rannsóknin gengur alveg ágætlega. Það er bara verið að fara yfir þetta allt saman.“
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