Þórður um svimandi tap Garðabæjar – „Svona er efnahagspólitík Sjálfstæðisflokks í praksís“

Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, bendir á að það mikla tap sem er á rekstri Garðabæjar hefði verið miklu meiri ef bærinn hefði ekki selt byggingarrétti á fyrri hluta ársins. Hann segir þetta hins vegar ekki koma á óvart því svona sé efnahagspólitík Sjálfstæðisflokksins í raun.
„Það er eitt að tapa sirka fjórum sinnum meira en Garðabær ætlaði,“ segir Þórður Snær í færslu á samfélagsmiðlum, um fréttir af miklu tapi Garðabæjar á fyrri helming þessa árs. „Og annað að veltufé frá rekstri bæjarsjóðs sé bara rétt rúmlega tvö prósent af tekjum (er t.d. 7,9 prósent í Reykjavík sem Sjálfstæðismenn þreytast ekki á að segja, án innistæðu, að sé gjaldþrota).“
Eins og segir í frétt Morgunblaðsins var tap Garðabæjar 617 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Þetta er mun verri niðurstaða en gert hafði verið ráð fyrir. Samkvæmt áætlunum átti að verða 147 milljón króna afgangur.
Mikil rýrnun handbærs fés
Þórður bendir á að það séu fleiri áhyggjuefni í tölunum.
„En ég myndi hafa verulegar áhyggjur af því að handbært fé frá rekstri sé neikvætt um mitt þetta ár upp á 113 milljónir króna. Það þýðir nefnilega að reksturinn skilar engu fé til afborgana eða fjárfestinga. Garðabær þarf þess í stað að ganga á sjóði, taka ný lán eða selja eignir til að eiga fyrir rekstrinum í ár. Alls hefur handbært fé frá rekstri rýrnað um 902 milljónir króna á einu ári!“ segir hann.
Seldu byggingarétti fyrir meira en 750 milljónir
Önnur staðreynd er sú að reksturinn hefði átt að vera betri vegna innspýtingar fyrir byggingarrétti.
„Þetta er sérstaklega mikið áhyggjuefni vegna þess að Garðabær var að selja byggingarétti á fyrri hluta ársins fyrir 757 milljónir króna. Ef bærinn hefði ekki selt eignir hefði hann tapað 1,4 milljarði króna á fyrstu sex mánuðum ársins,“ segir Þórður. „Þetta kemur samt sem áður ekkert rosalega mikið á óvart. Svona er efnahagspólitík Sjálfstæðisflokks í praksís.“