Þetta eru hamingjuríkustu borgir heims fyrir ferðamenn – Norðurlöndin áberandi

Lissabon í Portúgal er hamingjuríkasta borg heims fyrir ferðamenn samkvæmt nýrri úttekt BookRetreats.
Í svokölluðum Holiday Happiness Index voru 47 borgir bornar saman út frá þáttum sem geta haft áhrif á líðan fólks í fríi, meðal annars sólarljósi, grænum svæðum, matarframboði, möguleikum til hreyfingar og svefngæðum svo eitthvað sé nefnt.
Daily Mail greindi frá niðurstöðunum á vef sínum.
Klíníski sálfræðingurinn Natalie Dattilo-Ryan, sem kennir við Harvard Medical School, segir að ýmislegt sem fólk sækist eftir í fríum geti haft áhrif á líðan.
„Þegar við tölum um vellíðan erum við í raun að tala um losun svokallaðra hamingjuhormóna á borð við serótónín, dópamín, endorfín og oxýtósín,“ segir Dattilo-Ryan.
Hún segir þessi efni hafa áhrif á meðal annars skap, svefn, orku og meltingu. Sólarljós, hreyfing, matur og góð hvíld geti stuðlað að losun þeirra og þetta séu einmitt þættir sem gjarnan fylgi góðu fríi – sé rétti áfangastaðurinn valinn.
Hér má sjá þær borgir sem enduðu í efstu sætunum.
1. Lissabon, Portúgal
Lissabon hafnaði í efsta sæti en þar skín sólin í meira en 2.800 klukkustundir á ári. Auðvelt er að ferðast um borgina fótgangandi og stutt er bæði í græn svæði og strendur.
2. Helsinki, Finnland
Helsinki skorar sérstaklega hátt þegar kemur að náttúru og svefngæðum. Þar eru að meðaltali um 126 fermetrar af grænu svæði á mann og rólegt borgarumhverfi, öruggar götur og góðar almenningssamgöngur hjálpa einnig til.
3. Orlando, Bandaríkjunum
Skemmtigarðaborgin Orlando er í þriðja sæti. Þar eru 258 fermetrar af grænu svæði á mann, mest allra borga í úttektinni, auk þess sem sólin skín í um 2.930 klukkustundir á ári.
4. Aþena, Grikklandi
Aþena er í fjórða sæti og reyndist sú borg í úttektinni þar sem best er að komast um fótgangandi. Þar skín sólin í um 2.773 klukkustundir á ári og borgin fær einnig góða einkunn fyrir matar- og kaffihúsamenningu.
5. Edinborg, Skotlandi
Edinborg er eina breska borgin sem kemst á topp tíu. Þar eru 144 almenningsgarðar og græn svæði og borgin skorar einnig hátt fyrir matarframboð.
6. Madríd, Spáni
Madríd nýtur um 2.712 sólskinsstunda á ári og fær góða einkunn fyrir matarframboð. Mörg helstu kennileiti borgarinnar eru skammt hvert frá öðru og El Retiro-garðurinn býður upp á græna vin í miðri stórborginni.
7. Vín, Austurríki
Vín er í sjöunda sæti og þykir sérlega þægileg borg fyrir gangandi vegfarendur. Borgin er jafnframt þekkt fyrir öflugt menningarlíf og var valin lífvænlegasta borg heims árið 2024 samkvæmt greininni.
8. Búdapest, Ungverjalandi
Búdapest skorar sérstaklega hátt þegar kemur að svefngæðum og stendur þar best allra borga á topp tíu. Hin frægu Széchenyi-heilsuböð eru jafnframt meðal helstu aðdráttarafla borgarinnar.
9. Ósló, Noregi
Ósló er í níunda sæti og náttúran vegur þar þungt. Borgin skorar betur á þeim mælikvarða en meðal annars Lissabon, Aþena og Edinborg.
10. Vilníus, Litháen
Vilníus lokar topp tíu og er jafnframt hagkvæmur kostur fyrir borgarferð. Borgin býður upp á mikið af grænum svæðum og var einnig meðal ódýrustu áfangastaða Evrópu í úttekt Post Office árið 2026.
Norðurlöndin eru því nokkuð áberandi á listanum. Auk Helsinki og Ósló er Kaupmannahöfn í ellefta sæti og Stokkhólmur í því sextánda. Reykjavík er hins vegar ekki meðal þeirra 47 borga sem koma fram á listanum.