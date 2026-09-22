Svört skýrsla frá HMS: Verulega hefur hægt á uppbyggingu íbúða

Samkvæmt septembertalningu Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnunar (HMS) fækkaði íbúðum í byggingu á landinu um 11% á síðustu sex mánuðum. Nýjum óseldum íbúðum hefur fjölgað hratt og eru um 85% fleiri en fyrir ári síðan.
Alls eru 6.216 íbúðir í byggingu á landinu en í marsmánuði voru 6.988 íbúðir í byggingu. Þetta er fækkun um 772 íbúðir, eða 11%, á síðustu sex mánuðum. Á einu ári er fækkunin 348, eða rúmlega 5%.
Framtíðarhorfur eru ekki góðar en HMS spáir því að að meðaltali 2.500 íbúðir á ári verði fullbúnar á tímabilinu 2026-2028. Mikil óvissa er þó um þetta, sérstaklega fyrir árið 2028.
Ennfremur segir: „Frá marstalningu 2026 hófust framkvæmdir við byggingu 772 íbúða á landinu öllu og hafa þær aldrei verið færri frá upphafi íbúðatalninga HMS. Nýjum framkvæmdum hefur fækkað um 56% á milli talninga og um 48% frá septembertalningu 2025.“