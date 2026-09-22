Stofnar eigin fréttastöð eftir að fjölmiðlar létu hart mæta hörðu - Vísar til fordæmis um bann gegn fjölmiðli frá tíð Obama

Sett hefur verið í loftið eins konar fréttastöð um störf Donald Trump Bandaríkjaforseta. Ber hún nafnið Trump Tv og kemur í kjölfar deilna forsetans við fjölda fjölmiðla eftir að forsetinn bannaði þremur fjölmiðlum að hafa frétta- og myndatökumenn í Hvíta húsinu. Aðrir fjölmiðlar brugðust þá við með því að hætta að senda frétta- og myndatökumenn til að fylgja forsetanum eftir. Gagnrýnendur og andstæðingar forsetans segja nýju stöðina minna á ríkissjónvarpsstöðvar í einræðisríkjum sem sendi út fátt annað en áróður sem gangi út á að lofa valdhafann. Hins vegar hefur verið rifjað upp að þetta er ekki í fyrsta sinn sem ljáð máls er á því að setja ákveðna fjölmiðla í bann frá því að fylgja forseta Bandaríkjanna eftir.
Trump TV var sett í loftið í gær en stöðin er öllum aðgengileg á Youtube. Þar eru sýndar m.a. upptökur af ræðum Trump, viðburðum sem hann tekur þátt í, fluttar tilkynningar um það sem framundan er hjá forsetanum o.fl. Segja aðstoðarmenn Trump að með þessu sé ætlunin að sýna allt sem forsetinn hafi unnið og sé að vinna að í embættistíð sinni, enda hafi fjölmiðlar sleppt ýmsu í umfjöllun sinni um störf hans eða greint rangt frá því.
Bann
Óljóst er hvort Trump TV sé ætlað að fylla það tómarúm sem hefur skapast í kjölfar deilna forsetans og aðstoðarmanna hans við ýmsa fjölmiðla. Þær náðu nýjum hæðum eftir að forsetinn ákvað að fréttastöðvunum CNN, MS Now(sem hét áður MSNBC) og vefmiðlinum Politco yrði meinaður aðgangur að Hvíta húsinu.
Til að mótmæla þessu ákváðu sjónvarpsstöðvarnar ABC, CBS, NBC og Fox News að hætta að senda frétta- og myndatökumenn til að fylgja forsetanum eftir. Stöðvarnar auk CNN ákváðu líka að hætta að sjónvarpa myndskeiðum frá daglegum störfum forsetans eins og hefð er fyrir vestanhafs en það er iðulega kallað pool coverage en fjölmiðlar deila oft slíkum myndskeiðum sín á milli í hagræðingar- og sparnaðarskyni. Það felst til að mynda í að sýna ræður eða stuttar tölur forsetans við ýmis tækifæri.
Fleiri fjölmiðlar hafa bæst í hópinn en til að mynda tilkynntu dagblöðin og vefmiðlarnir New York Times og Washington Post að þeir myndu ekki birta ljósmyndir frá daglegum störfum Trump.
Þessi mótmæli fjölmiðlanna settu strax mark sitt á myndskeið af forsetanum en í gær vígði hann nýjan þyrlupall á lóð Hvíta hússins. Trump hélt þá stutta ræðu en þar sem engir myndatökumenn og hljóðnemar frá áðurnefndum sjónvarpsstöðum og fleiri fjölmiðlum voru á staðnum heyrðist lítið af því sem forsetinn var að segja, en viðburðinum var streymt beint á heimasíðu Hvíta hússins.
Trump er nú í heimaborg sinni New York vegna allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna og nýtti tækifærið til að heimsækja og funda með borgarstjóraranum Zohran Mamdani, í embættisbústað borgarstjóra. Þeir tveir hafa stundum eldað grátt silfur saman enda hafa þeir afar ólíkar stjórnmálaskoðanir. Forsetinn og borgarstjórinn hittu fjölmiðla að fundinum loknum og sagði hinn síðarnefndi þá við Trump að allir fjölmiðlar fengju aðgang en forsetinn virtist ekkert ósáttur við það:
„Það er athyglisvert af því þeir sögðust ætla að sniðganga mig en þeir sniðganga mig aldrei svo að ég hafði ekki miklar áhyggjur af því. Sjáðu allt þetta fjölmiðlafólk.“
Sjónvarp ríkisins
Pólitískir andstæðingar og aðrir gagnrýnendur Trump gagnrýna harðlega tilkomu Trump TV og segja það minna á ríkissjónvarpsstöðvar í ríkjum þar sem lýðræði sé af skornum skammti.
Meðal þeirra er Gavin Newsom ríkisstjóri sem segir forsetann hafa úthýst óháðum fréttum úr Hvíta húsinu og stofnað nýtt ríkissjónvarp til að breiða yfir þá staðreynd að hann og spillt ríkisstjórn hans séu að bregðast bandarísku þjóðinni. Þetta séu einræðistilburðir hjá misheppnuðum forseta.
Fordæmi
Einn fjölmiðill vestanhafs hefur hins vegar rifjað upp að hann hafi sætt hótunum um sams konar bann í forsetatíð Barack Obama en starfslið Trump vísaði einmitt til þess við að rökstyðja bannið nú. Segir blaðamaðurinn, sem varð kveikjan að þessum hótunum, að banninu hafi sannarlega verið hrint í framkvæmd.
Árið 2011 tók blaðamaður dagblaðsins San Francisco Chronicle það upp þegar mótmælendur trufluðu fjáröflunarsamkomu Obama, í borginni, og fjallaði um það í miðlinum. Upptökurnar voru birtar á vef blaðsins.
Blaðafulltrúi Obama á þeim tíma, Jay Carney, sagði hins vegar að blaðamaðurinn, Carla Marinucci, hefði gerst brotlegur við reglur með því að taka upp á viðburðinum sem hafi aðeins verið opinn fyrir blaðamönnum prentmiðla. Er Carney sagður í kjölfarið hafa hótað því að setja San Francisco Chronicle í bann frá því að fylgja forsetanum eftir á San Francisco svæðinu en miðillinn segir aðallega fréttir af því svæði.
Carney neitaði því þó þá að hafa viðhaft slíkar hótanir.
Marinucci fullyrðir hins vegar í samtali við San Francisco Chronicle að miðillinn hafi þurft að sæta slíku banni í heilt ár. Hún segir hins vegar að blaðið hafi grætt á þessu. Hún og kollegar hennar hafi þrátt fyrir bannið getað verið fyrir utan þá staði á svæðinu þar sem forsetinn var staddur hverju sinni, þótt þau mættu ekki fara inn. Í þessari stöðu hafi þau í rauninni getað fengið betri fréttir upp úr krafsinu en hægt hefði verið að fá á sjálfum viðburðunum.
Marinucci vill hins vegar meina að þessi viðureign hennar við Obama og hans fólk sé ekki sambærileg við það sem fjölmiðlafólk hafi þurft að þola af hálfu Trump og aðstoðarmanna hans.
Í tíð Obama hafi fjölmiðlar aldrei verið sakaðir um birtingu falsfrétta. Trump sé með framferði sínu að reyna að stjórna fjölmiðlum og ritskoða þá. Hún segist hins vegar viss um að í þessu erfiða umhverfi muni fréttamenn finna nýjar leiðir til að segja fréttir af forsetanum og því sem hann sé að gera hverju sinni.