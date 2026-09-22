Spyr hvern verkfallið eigi að bíta og stingur upp á nýrri útfærslu

Gunnar Ármannsson lögmaður spyr hvern yfirvofandi verkfall flugvirkja hjá Icelandair eigi að bíta og segir það munu bitna helst á aðilum sem ekki geta haft nein áhrif á launadeiluna, þ.e. saklausum ferðamönnum. Gunnar segir í aðsendri grein á Vísir.is:
„Enn einu sinni stöndum við því frammi fyrir kunnuglegri stöðu. Afmarkaður hópur starfsmanna í lykilstöðu getur með lögmætri vinnustöðvun haft áhrif sem ná langt út fyrir fyrirtækið og samningsaðilana sjálfa. Áhrifanna er raunar þegar farið að gæta. Föstudaginn 18. september höfðu rúmlega þúsund farþegar þegar fært flug sitt vegna yfirvofandi verkfalls.“
Gunnar segist ekki taka afstöðu í deilunni. Hann segist jafnframt ekki vilja stinga upp á afnámi verkfallsréttarins en hann veltir því fyrir sér hvort tímabært sé að prófa aðrar útfærslur af honum. Í því samhengi lýsir hann svokölluðum sýndarverkföllum. Þau fela ekki í sér vinnustöðvun en hvorki starfsmenn sé vinnuveitandi njóta tekna af starfseminni á meðan aðgerðum stendur. Þannig bítur „verkfallið“ eingöngu deiluaðilana en ekki óviðkomandi aðila sem ekki geta haft nein áhrif á kjaradeiluna. Sýndarverkföll hafa þegar verið prófuð hjá ítölsku flugfélagi:
„Fyrir nokkrum árum rakst ég á hugmynd sem mér hefur síðan þótt undarlega lítið rædd hér á landi. Svokölluð sýndarverkföll, sem á ensku hafa meðal annars verið nefnd virtual strikes og non-stoppage strikes. Hugmyndin er einföld, þótt útfærslan geti verið með ýmsum hætti.
Starfsmenn leggja ekki niður vinnu og þjónustan við almenning heldur áfram. Þeir afsala sér hins vegar launum meðan á aðgerðinni stendur og vinnuveitandinn afsalar sér tekjum eða hagnaði sem starfsemin skapar á sama tíma. Fjármunirnir geta til dæmis runnið í sérstakan sjóð eða til góðgerðarmála. Deiluaðilarnir finna þannig báðir fyrir deilunni án þess að kostnaðinum sé velt yfir á flugfarþegann í Leifsstöð, hótelið á landsbyggðinni eða fyrirtækið sem bíður eftir mikilvægri vörusendingu.
Þetta er ekki eingöngu hugmynd á blaði. Árið 1999 var sýndarverkfall reynt hjá ítalska flugfélaginu Meridiana. Flugmenn og flugliðar héldu áfram störfum en afsöluðu sér launum. Flugfélagið skuldbatt sig á móti til þess að láta fjárhæð sem svaraði til tekna af starfseminni renna til mannúðarmála.
Eurofound, rannsóknarstofnun Evrópusambandsins á sviði vinnu- og lífskjara, fjallaði sérstaklega um tilraunina. Hún vakti jákvæða athygli en jafnframt ýmsar tæknilegar og lagalegar spurningar sem torvelduðu frekari notkun.
Hagfræðingarnir Antonio Nicita og Matteo Rizzolli gengu síðar skrefi lengra og rannsökuðu hagfræðileg áhrif sýndarverkfalla. Í hagfræðilegu líkani sínu komast þeir að þeirri niðurstöðu að vel útfært sýndarverkfall geti skilað meiri samfélagslegri velferð en hefðbundið verkfall, einkum vegna þess að neikvæð áhrif á þriðja aðila minnka. Það jafngildir þó ekki sönnun þess að slíkt úrræði myndi í reynd skila sömu niðurstöðu við allar aðstæður.“
Betra en gerðardómur
Gunnar viðurkennir að þau mótrök gegn hugmyndinni séu gild að enginn finni fyrir sýndarverkföllum og því skorti þau slagkraft. En á móti komi sú spurning hvers vegna þrýstingurinn um úrlausn kjaradeilna þurfi að koma frá fólki sem á enga aðild að deilunni. Sýndarverkfall sé verkfæri sem er þess virði að skoða og það sé klárlega betri kostur en lögþvingaður gerðardómur.
Gunnar segir klárt að verkfall þurfi að bíta. En spurningin sé hvern það eigi að bíta.
Grein hans má lesa hér.