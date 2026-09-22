Sex af hverjum tíu ungmennum drekka orkudrykk í hverri viku

„Rannsóknin sendir skýr viðvörunarmerki um að alltof mörg ungmenni séu háð orkudrykkjum til að komast í gegnum daglegt líf,” segir Karen Ellemann framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar.
Samkvæmt niðurstöðum nýrrar norrænnar skýrslu neytir fimmtungur ungmenna á Norðurlöndum orkudrykkja að minnsta kosti einu sinni á dag og þrír af hverjum fimm að minnsta kosti einu sinni í viku. Nær helmingur segist stundum ekki komast í gegnum daginn án orkudrykkjar.
Í skýrslunni segjast 30 prósent ungmenna á aldrinum 15–19 ára hafa fundið fyrir neikvæðum heilsufarsáhrifum af neyslu orkudrykkja, meðal annars hjartsláttartruflunum, svefntruflunum og svima. Fimmtán prósent segjast finna fyrir vanlíðan þegar þau drekka ekki orkudrykki og eitt af hverjum þremur ungmennum vill draga úr neyslu sinni.
Tiltölulega stór hluti, eða 39 prósent, segist hafa byrjað að neyta orkudrykkja 13 ára eða yngri, en 16 prósent segjast aldrei neyta orkudrykkja.
Túlka þarf niðurstöður fyrir Ísland með varúð
Það var Matvælastofnun Svíþjóðar sem annaðist rannsóknina í samstarfi við Origo Group og samstarfsaðila frá stjórnvöldum hinna norrænu landanna.
Í tilkynningu frá norrænu ráðherranefndinni kemur fram að túlka þurfi niðurstöður frá Íslandi með nokkurri varúð þar sem fjöldi svarenda var tiltölulega lítill. Niðurstöðurnar sýna engu að síður að Ísland er undir meðaltali á Norðurlöndum: 46 prósent ungmenna hér á landi drekka orkudrykki í hverri viku.
Algengasta ástæðan fyrir því að ungmenni drekka orkudrykki er bragðið. Sjötíu og þrjú prósent nefna það sem ástæðu. Aðrar algengar ástæður eru að fá meiri orku, sem 51 prósent nefna, og að halda sér vakandi, sem 34 prósent nefna. Rannsóknin sýnir einnig að drengir drekka orkudrykki oftar en stúlkur.
Neyslan mest í Svíþjóð
Neyslan er mest í Svíþjóð. Þar drekka 28 prósent ungmenna orkudrykki að minnsta kosti einu sinni á dag og allt að 75 prósent að minnsta kosti einu sinni í viku.
Fleiri sænsk ungmenni segjast neyta orkudrykkja til að standa sig betur í skóla. Þau eru einnig flest sem segjast neyta kóladrykkja reglulega og taka koffínbætt fæðubótarefni.
Neyslan á Norðurlöndum er með minnsta móti í Danmörku. Þar neyta 14 prósent orkudrykkja daglega og 43 prósent vikulega.
Í Danmörku gegna orkudrykkir skýrara félagslegu hlutverki. Dönsk ungmenni segjast oftar neyta orkudrykkja vegna þess að vinir þeirra geri það. Þau segjast einnig í meiri mæli drekka te eða íste.
Í Noregi er neyslan einnig undir meðaltali á Norðurlöndum. Átján prósent neyta orkudrykkja daglega og ríflega helmingur vikulega. Þar eru bragð og þörfin fyrir orku helstu ástæður sem nefndar eru fyrir neyslunni.
Finnsk ungmenni byrja fyrr
Finnland sker sig úr frá hinum löndunum að því leyti að neyslan byrjar fyrr hjá mörgum. Fjórðungur segist hafa byrjað fyrir 12 ára aldur og einn af hverjum þremur 12 eða 13 ára. Í Finnlandi er einnig algengara að ungmenni drekki kaffi og ískaffi.
Túlka ber niðurstöður frá Íslandi með nokkurri varúð þar sem fjöldi svarenda var tiltölulega lítill. Rannsóknin sýnir að Ísland er undir meðaltali á Norðurlöndum: 46 prósent íslenskra ungmenna drekka orkudrykki í hverri viku.
„Það sem veldur mér mestum áhyggjum er að svo mörg ungmenni lýsa neyslu sem þau sjálf upplifa að erfitt sé að hafa stjórn á. Þegar venja fer að hafa áhrif á svefn, líðan eða daglegt líf er ástæða til að grípa til aðgerða. Nú þurfum við að skilja betur hvað getur hjálpað ungu fólki að breyta venjum sínum og hvaða úrræði eru í boði sem virka fyrir þennan hóp. Þess vegna munum við í seinni hluta verkefnisins hlusta beint á ungmennin sjálf,“ segir Sabina Litens Karlsson, eiturefnafræðingur og næringarfræðingur hjá sænsku matvælastofnuninni og verkefnisstýra rannsóknarinnar.
Í seinni hluta verkefnisins, sem hefst haustið 2026, munu ungmenni taka virkan þátt í gegnum umræðuhópa. Markmiðið er að þróa aðgerðir sem virka fyrir ungmennin sjálf. Tillögur verkefnisins verða kynntar sumarið 2027.