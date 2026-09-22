Sænska Poppstjarnan fordæmir Hvíta húsið – Hafi notað lag hennar í annarlegum tilgangi

Sænska poppsöngkonan Zara Larsson hefur fordæmt Hvíta húsið fyrir að nota lag hennar í myndbandi sem sýnir brottvísanir. Hvíta húsið hefur fjarlægt lagið.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Í myndbandi sem Larsson birti á samfélagsmiðlum fordæmir hún Hvíta húsið fyrir að nota eitt þekktasta lag hennar, Midnight Sun, í myndbandi sem sýnir aðgerðir ICE við brottflutning fólks. Sagði hún myndbandið ómanneskjulegt.
Larsson er langt því frá eina tónlistarstjarnan sem hefur bannað Hvíta húsinu og Donald Trump að nota lög sín. Á meðal annarra má nefna ABBA, The Rolling Stones, Aerosmith, Green Day, Lionel Ritchie, Blondie, Ariönu Grande og Sabrinu Carpenter.
„Fólkið í þessu myndbandi er alvöru fólk,“ sagði Larsson. „Langstærstur meirihluti óskráðra innflytjanda eru venjulegt fólk sem eru aðeins að reyna að eignast betri framtíð.“
Þetta er heldur ekki í fyrsta sinn sem Larsson gagnrýnir Trump fyrir að nota lög sín. Hann hefur ítrekað notað lag hennar Lush Life á kosningaviðburðum.
Hvíta húsið hefur nú fjarlægt lag Larsson úr myndbandinu.