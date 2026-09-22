Rússar beina spjótum sínum að bókaútgáfu Úkraínu – Ráðast á prentsmiðjur og bókaforlög

Milljónir bóka hafa orðið að ösku í árásum Rússa á Úkraínu undanfarna mánuði. Prentsmiðjur, vöruhús og bókaforlög hafa orðið fyrir barðinu á árásunum og stendur úkraínsk bókaútgáfa nú frammi fyrir alvarlegustu kreppu sinni frá sjálfstæði landsins.
Associated Press greinir frá því að meira en 13 milljónir bóka hafi eyðilagst á aðeins tveimur mánuðum í sumar, sem jafngildir um þriðjungi af árlegri bókaútgáfu landsins.
Eitt mesta höggið kom 1. ágúst þegar rússneskum Shahed-drónum var skotið á aðalbirgðastöð bókaútgáfunnar Ranok í Kharkiv. Eldurinn logaði í nærri viku og átta milljónir bóka urðu eldinum að bráð, þar af 620 þúsund skólabækur.
Að minnsta kosti 40 önnur forlög og fjölmargar bókabúðir hafa orðið fyrir skemmdum. Árásir Rússa hafa einnig beinst að prentsmiðjum. Í júlí fór eldflaug í gegnum þak Konvi-prentsmiðjunnar og eyðilagði þar meðal annars prentvél. Talið er að það geti tekið fjögur til fimm ár að ná fyrri framleiðslugetu á ný.
Tetiana Berezhna, menningarmálaráðherra Úkraínu, segir árásirnar hluta af kerfisbundinni eyðileggingu Rússa á úkraínskri menningu.
„Þeir skilja að menningin er það sem veitir okkur seiglu og lætur okkur finna að við ráðum yfir okkar eigin landi og eigin örlögum,“ segir hún.
Óttast er að eyðileggingin hafi langvarandi áhrif. Minni forlög gætu þurft að draga úr útgáfu eða loka og útgefendur haft minna svigrúm til að taka áhættu á nýjum höfundum.
Úkraínsk stjórnvöld vinna að stuðningsaðgerðum fyrir greinina en forsvarsmenn hennar segja erlenda aðstoð einnig nauðsynlega.
„Sjálfstæð Úkraína getur ekki verið til án sjálfstæðrar bókaútgáfu,“ segir Viktor Kruglov, stjórnandi Ranok-bókaútgáfunnar. „Úkraínska bókin er eina varan sem ekki er hægt að flytja inn til landsins.“