Ótrúlegar senur þegar maður mætti vélmenni í hringnum - Myndband

Það minnti á einhvers konar vísindaskáldsögu þegar áhrifavaldurinn Frankie Lapenna steig í hringinn í San Francisco á föstudag og mætti þar manngerðu vélmenni í bardaga.
Myndskeið úr viðureigninni hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, enda er vélmennið um 183 sentímetrar á hæð, 85 kíló að þyngd og minnir óneitanlega á T-850 vélmennið úr Terminator með Arnold Schwarzenegger.
Fyrirtækið REK stóð fyrir bardaganum og segir í frétt Daily Mail að vélmenninu hafi verið fjarstýrt. Vélmennið sá sjálft um að halda jafnvægi en höggin og spörkin komu úr fjarstýrðum búnaði.
Lapenna var klæddur mótorhjólahlífum, með hjálm og sérstaka hnefaleikahanska. Þjálfari hans virtist ekki sérlega upplitsdjarfur áður en bardaginn hófst. „Ég er hræddur um þig, maður,“ sagði hann við Lapenna.
Lapenna byrjaði af krafti og náði nokkrum þungum höggum á vélmennið sem missti næstum jafnvægið. Það svaraði hins vegar fljótlega fyrir sig með öflugri hrinu af spörkum og eitt þeirra sendi Lapenna nánast þvert yfir búrið.
Viðbrögðin á samfélagsmiðlum létu ekki á sér standa.
„Vorum við ekki með svona sex kvikmyndir sem útskýrðu hvers vegna þetta væri slæm hugmynd?“ skrifaði einn að því er segir í frétt Daily Mail.
„Þetta hefði getað verið þáttur af Black Mirror,“ sagði annar, á meðan sá þriðji hafði einföld skilaboð: „Hættið. Að. Kenna. Þeim. Að. Slást.“
Cix Liv, framkvæmdastjóri REK, segir að þó útlitið hafi verið svart hafi Lapenna í raun haft betur gegn vélmenninu. Honum hafi að lokum tekist að koma því úr jafnvægi þannig að það féll og bilaði. Lapenna slapp að mestu ómeiddur frá uppákomunni, en kenndi sér þó meins í höndinni eftir að hafa kýlt vélmennið.