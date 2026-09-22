Ósáttur við framgöngu Íslandspósts eftir að sending með hnífum var stöðvuð

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið meðferð sinni á kvörtun sem beindist að Íslandspósti. Viðkomandi kvartaði í kjölfar þess að Pósturinn tilkynnti honum að ekki væri mögulegt að afhenda honum sendingu erlendis frá sem hann var að bíða eftir. Munu tollyfirvöld hafa stöðvað sendinguna eftir að í ljós kom að hún innihélt hnífa.
Í bréfi umboðsmanns til kvartanda segir að kvörtuninni hafi fylgt samskipti hans við Íslandspóst, þar sem meðal annars hafi komið fram að sendingin hafi verið stöðvuð af tollyfirvöldum og að fullnægja þyrfti frekari skilyrðum til að afhending á vörunni sem sendingin innihéldi gæti átt sér stað.
Umboðsmaður bendir viðkomandi á að starfssvið embættisins nái til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga auk starfsemi einkaaðila, að því leyti sem þeim hafi að lögum verið fengið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna í skilningi stjórnsýslulaga. Íslandspóstur sé hins vegar opinbert hlutafélag sem starfi meðal annars á grundvelli laga um hlutafélög og teljist því einkaréttarlegur aðili.
Tollur
Segir enn fremur að af kvörtuninni og gögnum sem henni fylgdu verði ráðið að hún beinist einkum að skyldum Íslandspósts sem tollmiðlara í tengslum við tollmeðferð vöru. Kvartandanum kunni því að vera fært að beina athugasemdum sínum til tollyfirvalda á grundvelli tollalaga og eftir atvikum til fjármála- og efnahagsráðherra, sem fari með mál er varði tolla.
Bendir umboðsmaður einnig á að í tollalögum komi fram að tollyfirvöld skuli stöðva tollafgreiðslu sendingar ef innflutningur vöru sem sending inniheldur er háður skilyrðum samkvæmt lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum sem ekki er sýnt fram á að hafi verið fullnægt. Heimilt sé að kæra ákvörðun um stöðvun tollafgreiðslu til fjármála- og efnahagsráðuneytisins.
Bendir umboðsmaður einnig á að þar sem ráðið verði af kvörtuninni að sendingin innihaldi hnífa þá sé, samkvæmt vopnalögum, innflutningur hvers kyns vopna háður leyfi ríkislögreglustjóra. Synji ríkislögreglustjóri um innflutning sé heimilt að kæra þá ákvörðun til dómsmálaráðuneytisins.
Það kemur ekki fram í bréfi umboðsmanns hverrar gerðar hnífarnir eru.
Bendir umboðsmaður kvartandanum á að samkvæmt lögum verði hann að bera málið undir þessi stjórnvöld áður en hann geti kvartað til umboðsmanns Alþingis. Sé hann enn ósáttur eftir að áðurnefnd stjórnvöld hafi lokið meðferð sinni á málinu geti hann snúið sér á ný til umboðsmanns.