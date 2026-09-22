Nágranninn spilar bænakall mjög hátt eldsnemma á morgnanna – „Truflar svefninn minn og hefur bein áhrif á daglegt líf mitt“

Íbúi í fjölbýlishúsi greinir frá því að nágranni hans spili bænaköll klukkan fimm á morgnanna. Hann segir nágranna sinn ekki taka tillit til sín og þetta skerði svefninn.
„Nágranni minn er múslimi og spilar bænakall (adhan) mjög hátt í kringum kl. 5 á morgnana. Þetta vekur mig,“ segir íbúi í fjölbýlishúsi í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit. Þetta sé hvern einasta morgun. Íbúðirnar eru hlið við hlið og hljóðið berst í gegnum vegginn.
„Mér er slétt sama um hvaða trú fólk kýs að iðka og hef ekkert á móti því að hann iðki sína trú innan síns eigin rýmis. En þegar trúariðkun hans veldur það miklum hávaða að hún truflar svefninn minn og hefur bein áhrif á daglegt líf mitt, þá finnst mér eðlilegt að gera athugasemd við það,“ segir hann.
Eins og standandi partí alla morgna
Spyr hann ráða og veltir því fyrir sér hvort þetta sé einfaldlega í lagi af því að þetta sé trúariðkun. Segist hann hafa rætt við nágrannann um þetta og það hafi verið illa tekið í það.
„Ég myndi ekki sætta mig við að nágranni spilaði tónlist, sjónvarp eða annað hávært klukkan 5 á morgnana og er að velta því fyrir mér hvort sömu reglur gildi um þetta óþolandi trúar gaul,“ segir hann.
Segist íbúinn hafa rætt við lögregluna en aðeins fengið þau svör að málið verði skoðað. Segist hann upplifa málið eins og ef nágranni hans væri með standandi partí alla morgna með tilheyrandi hávaða.
Reglur um næturró
Hefur færslan fengið mikil viðbrögð og um hana skapast fjörugar umræður.
Einn bendir á að samkvæmt lögum sé öllum húsfélögum skylt að setja reglur þar sem er meðal annars kveðið á um reglu, umgengni og afnot af sameign.
„Þar eru nánari reglur um hvenær eigi að vera næturró (oftast á bilinu 22:00 eða 23:00 til 07:00). Þetta er líklega brot á þeim, hringdu í leigusalann og kvartaðu, hótaðu að kæra hann ef hann gerir ekkert í þessu,“ segir hann.
Annar bendir íbúanum á að halda áfram að hringja í lögregluna. Rita verður málið niður í málaskrá.
„Hringja í lögregluna og kvarta, ef þeir koma og skrá þetta atvik, þá er það til á skrá, ef það verður þörf á því seinna. Og gera það í hvert skipti. Þegar þú hefur svona atvikaskrá í höndunum, þá er erfiðara fyrir hann að þræta á móti, td ef þú endar á að þurfa að tala við leigusalann,“ segir hann.
Þá er bent á að málið eigi ekki trúarlega réttlætingu. Moskur spila bænaköll en iðkendur hafa enga ástæðu til þess að spila þau hátt heima hjá sér.
Synd í Islam að angra nágranna
Einn múslimi tekur þátt í umræðunni og segir hegðun þessa manns ekki vera ásættanlega.
„Samkvæmt Ímam „prestinum“ þá er hægt að skilgreina það sem hann er að gera þér sem skaða. Hann er að trufla svefn og valda þér hugarangri. Það er mjög rangt af þessum einstakling og hann hefur enga afsökun til þess. Hann er í raun að fremja synd með því að angra nágranna sína,“ segir hann.
„Það er ekkert sem ver hann trúarlega við því sem hann er að gera hvorki íslensk eða Islömsk lög . Ef hann vill svo endilega heyra Adhan. Segðu honum að mæta upp í Mosku, það eru aldrei of margir sem nenna mæta snemma. Svo hann er meira en velkominn.“