Lögreglan leitar að Arturas

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af manni að nafni Arturas Sodys. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglu.
„Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af Arturas Sodys, sem sjá má á meðfylgjandi mynd, vegna máls sem er til rannsóknar hjá embætti Héraðssaksóknara. Arturas er vinsamlegast beðinn um að hafa samband við lögregluna í síma 444 1000,“ segir í tilkynningunni.
Þeir sem þekkja til Arturas, eða vita hvar hann er að finna, eru beðnir að koma upplýsingum til lögregluí síma 444 1000 eða á netfangið runar.gislason@hersak.is.