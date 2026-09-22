Jóhannes Haukur segist hafa fagnað samtali áður en appið kom til: „Hvað eyðir Reykjavíkurborg í þetta?“

Leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannesson vakti á sunnudag athygli á appinu Læsir, sem heldur utan um heimalestur dóttur hans og annarra nemenda. Segir hann appið ekkert annað en samfélagsmiðil.
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Í viðtali við Vísi segist Málfríður Bjarnadóttir stofnandi Læsis fagna allri gagnrýni en finnast þessi tiltekna umræða að mörgu leyti ósanngjörn. Segist hún hafa fagnað samtali við Jóhannes Hauk áður en hann tjáði sig um appið:
„Ég hefði líka þegið samtal áður en þessu appi var þröngvað upp á mig. En það var ekki boðið upp á það. En þá skulum við bara taka samtal núna. Málfríður Bjarnadóttir hér eru spurningar til þín og ykkar hjá Skólalausnum,“ segir Jóhannes Haukur í nýrri færslu þar sem hann taggar Málfríði.
„Sumum finnst Læsir frábært. Mér finnst að það fólk ætti að vera með þetta app og njóta þess. Það á samt ekki að krefja alla um að nota þetta eins og er gert í þeim skóla sem barnið mitt er (og fleirum). Ef þið teljið ykkur vera með vöru sem á erindi til fólks þá óska ég ykkur velfarnaðar á hinum frjálsa markaði án samninga við hið opinbera. Fyrir þá sem eru hrifnir af gagnaöflun í appinu, þá gæti þessi skráning verið viðbót í Mentor. Mér finnst það ekki vera rök fyrir því að krefja alla um notkun. Sérstaklega ekki þegar það er verið að greiða fyrir þetta með opinberu fé.“
Jóhannes Haukur segir gagnaöflun á heimalestri svo annað mál og spyr af hverju er mikilvægt að safna saman óáreiðanlegum skilgreiningum á mínútufjölda og blaðsíðufjölda?
„Var ekki nóg að hver og einn kennari fylgdist með því að sinn bekkur væri að stunda heimalestur yfirhöfuð? Við erum svo með reglulegar lestrarmælingar á hverri önn.
En aftur, ef einhverjum þykir þessi gagnaöflun mikilvæg þá bætum við þessu bara í Mentor.“
Beinir hann síðan tveimur spurningum til Málfríðar:
„1. Hvað eyðir Reykjavíkurborg í þetta app? Frá upphafi og á ári hverju? Og hvað er samningurinn langur sem gerður hefur verið við ykkur?
Þú mátt alveg láta fylgja hvað önnur sveitarfélög eru að borga, svona til að efla samtalið. Minn áhugi snýr sérstaklega að kostnaði Reykjavíkurborgar.
2. Eru nýjar uppfærslur á appinu háðar einhverjum skilyrðum frá hinu opinbera um hvers eðlis þær eru? Er ykkur hjá Skólalausnum í sjálfsvald sett að bæta við hverju því sem ykkur sýnist?
Og svaraðu nú.“