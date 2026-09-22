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Hundur kveikti eld á heimili með því að tyggja hanska

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 22. september 2026 21:30
Hvutti komst óhultur úr eldinum. Skjáskot/Youtube

Betur fór en á horfðist þegar hundur í Kanada kveikti eld með því að tyggja skíðahanska. Í hanskanum var liþíum batterí.

Kanadíska ríkisútvarpið CBC greinir frá þessu.

Slökkviliðsmenn í Ottawa, höfuðborg Kanada, voru fljótir að bregðast við þegar öryggiskerfi tvíbýlis í Orleans, bæjar austan við borgina, fór af stað. Slökkvilið hafði samband við eigandann sem var ekki heima en var þegar búinn að sjá að eldur væri kominn upp á heimilinu í gegnum myndavélakerfi.

Fjórum mínútum seinna var slökkvilið mætt á staðinn þar sem mætti þeim mikill reykur og eldtungur út um glugga á jarðhæð. Sprautuðu þeir á heldinn og sendu inn reykkafara til að leita að fólki. Fundu þeir aðeins heimilishundinn ómeiddan og var aðgerðinni lokið á um 10 mínútum.

Tuggði hanska

Þetta væri smáfrétt nema fyrir það hvernig eldurinn kom upp. En það var hundurinn sem hafði óvart komið honum af stað með því að tyggja hanska á stofusófanum.

Eins og sást í myndefni úr öryggismyndavélakerfinu hafði hundurinn fundið skíðahanska sem var upphitaður með liþíumrafhlöðu og ákveðið að nota hann sem nagleikfang á sófanum.

Eftir nokkra stund byrjaði að rjúka úr hanskanum og þá flúði hundurinn burt. En svo mynduðust blossar og eldur festi sig í teppi á sófanum og loks sófanum sjálfum.

Gæludýr valda oft eldsvoðum

Að sögn Nick DeFazio, hjá slökkviliði Ontario, þá er lygilega algengt að gæludýr kveiki elda á heimilum. En tilkoma liþíum rafhlaðna sé tiltölulega ný hætta. Gæludýraeigendur verði að passa sérstaklega upp á að dýrin komist ekki í og skemmi þessar rafhlöður því þá getur hæglega blossað upp eldur.

Geyma ætti liþíum rafhlöður á góðum stað þar sem hvorki gæludýr né smábörn komast í þau. Ef rafhlöðurnar virðast vera skemmdar á einhvern hátt eigi að farga þeim.

 

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